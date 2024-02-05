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Tüm Türkiye bu kararı konuşuyor! Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la ilgili şok gelişme

2024-02-05 16:40:39
Tüm Türkiye bu kararı konuşuyor! Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la ilgili şok gelişme

Oyuncu Farah Zeynep Abdulah’a, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasından ceza verildi. Davada Abdullah’a 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verildi. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verilmesine hükmedildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Abdullah'ın avukatı, mahkemede yaptığı savunmada, "Hangi genç kadın herhangi bir tecavüz sonucunda intihar haberini okuduğunda sessiz kalır?" derken, Musa Orhan'ın kendisine gösterilen tepkilere açtığı davaları "kazanç kapısına dönüştürdüğünü" söyledi.

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Foto - Tüm Türkiye bu kararı konuşuyor! Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la ilgili şok gelişme

Asuman Aranca’nın T24’te yer alan haberine göre, Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında Orhan'ın şikayeti sonucu "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Abdullah, kasım ayında talimat yoluyla verdiği ifadesinde, "Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi. Davanın 2 Şubat'ta görülen ikinci duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, "Diyecek o kadar şey var ki, hangi hakaret, hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistem de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi rezalet sonuca bak" şeklindeki sosyal medya paylaşımı nedeniyle Abdullah'ın hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Foto - Tüm Türkiye bu kararı konuşuyor! Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la ilgili şok gelişme

Abdullah'ın avukatı ise savcının görüşüne itiraz ederek, "Hakaret suçu yüksek kast içermektedir, yapılan söylemin eyleme mi, kişiye mi yapıldığı belli olmalıdır" dedi. İpek Er'in hayatını kaybettiğinde 18 yaşında olduğunu, ölümüne ülke genelinde tepki gösterildiğini, Orhan'ın ise bu tepkileri dava açarak "kazanç kapına" dönüştürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Katılan 17-18 yaşlarında bir genç kızı iğfal ederek ölümüne sebep olmuştur, ünlüler başta olmak üzere ülkenin ileri gelenleri bu olaya tepki göstermişlerdir, katılan bahse konu tepkileri kazanç kapısı olarak gördüğü için sadece ünlü isimlere dava yöneltmektedir. Müvekkilin paylaşımı katılanın haksız fiilene karşıdır, yerleşik içtihatlarda belirtildiği üzere bu haksız fiilin kişinin kendisine olması da şart değildir, müvekkil genç bir kadındır. Hangi genç kadın herhangi bir tecavüz sonucunda intihar haberini okuduğunda sessiz kalır? Toplum tarafından bilinen insanların katılanın gerçekleştirdiği tarzdaki olaylara tepki vermesi önemlidir, bu tepkiler sayesinde katılan gibi eylemde bulunabilecek şahıslar eylemlerini ikinci defa düşünecektir." Abdullah'ın avukatı, Orhan'ın bir başka oyuncu Hazal Kaya'ya açtığı davada, mahkemenin beraat kararı verdiğini, beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, Farah Zeynep Abdullah’ın "hakaret suçu"nu işlediğine hükmederek, 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. 

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