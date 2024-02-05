Tüm Türkiye bu kararı konuşuyor! Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la ilgili şok gelişme

Abdullah'ın avukatı ise savcının görüşüne itiraz ederek, "Hakaret suçu yüksek kast içermektedir, yapılan söylemin eyleme mi, kişiye mi yapıldığı belli olmalıdır" dedi. İpek Er'in hayatını kaybettiğinde 18 yaşında olduğunu, ölümüne ülke genelinde tepki gösterildiğini, Orhan'ın ise bu tepkileri dava açarak "kazanç kapına" dönüştürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Katılan 17-18 yaşlarında bir genç kızı iğfal ederek ölümüne sebep olmuştur, ünlüler başta olmak üzere ülkenin ileri gelenleri bu olaya tepki göstermişlerdir, katılan bahse konu tepkileri kazanç kapısı olarak gördüğü için sadece ünlü isimlere dava yöneltmektedir. Müvekkilin paylaşımı katılanın haksız fiilene karşıdır, yerleşik içtihatlarda belirtildiği üzere bu haksız fiilin kişinin kendisine olması da şart değildir, müvekkil genç bir kadındır. Hangi genç kadın herhangi bir tecavüz sonucunda intihar haberini okuduğunda sessiz kalır? Toplum tarafından bilinen insanların katılanın gerçekleştirdiği tarzdaki olaylara tepki vermesi önemlidir, bu tepkiler sayesinde katılan gibi eylemde bulunabilecek şahıslar eylemlerini ikinci defa düşünecektir." Abdullah'ın avukatı, Orhan'ın bir başka oyuncu Hazal Kaya'ya açtığı davada, mahkemenin beraat kararı verdiğini, beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, Farah Zeynep Abdullah’ın "hakaret suçu"nu işlediğine hükmederek, 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.