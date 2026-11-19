Mitsuhashi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu gibi girişimlerin, ülkenin yeşil dönüşüm sürecine ve iklim değişikliğiyle mücadelesine önemli katkı sağladığını söyledi. ADB'nin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası ile birlikte, söz konusu platformun parçası olduğunu aktaran Mitsuhashi, "Bu platformlar, daha kapsamlı ve ülke çapında bir yaklaşım için farklı paydaşları ve finansörleri bir araya getirebileceğimiz bir zemin oluşturuyor. Dolayısıyla bu platform yaklaşımı, Türkiye'nin hayata geçirdiği çok önemli bir girişim." dedi.