"Aramızda esnaf da var, doktor da çiftçi de var, öğrenci de emekli de. Yaşadığımız bu finansal felaket, hesap ekranlarında görünen rakamlardan ibaret değildir. Bu birikimlerin arkasında yılların emeği, emeklilik hayalleri, çocukların eğitim giderleri, sağlık ihtiyaçları ve ailelerin gelecek güvencesi bulunmaktadır."