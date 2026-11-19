SPK önünde basın açıklaması yapan isimlere bak! Sözde fon mağdurları özde fitne taşeronları
Sözde fon mağduru olduğunu iddia eden bir grup Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde basın açıklaması yaptı. Fon mağduru olduğunu iddia edenlerin eyleminde şaibeli isimlerden İP’li Turhan Çömez, iftiralarıyla bilinen YP’li Ümit Özlale, provokasyonlarda ön saflarda yer alan Cemal Enginyurt, yine provokatif söylemleriyle gündeme gelen DEM Parti Ömer Faruk Gergerlioğlu ile iktidar karşıtı isimlerin toplandığı CHP, SP ve YRP’den bazı vekillerin başı çekmesi dikkat çekti.