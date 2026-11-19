Selma Savcı yazdı: Ölümsüzlük İksiri mi, Küresel Prestij mi?.. Kremlin’in Gizli Silahı Ölümsüzlük mü?
yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı, Putin'in üzerine çok uğraş verdiği çalışma hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı, Putin'in üzerine çok uğraş verdiği çalışma hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte o yazı;
Dünya liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin'i her zaman başka bir yere koyarım. Çünkü soğuk ülkenin soğuk devlet başkanı olan Vladimir Putin, ülkesi için çok değişik işlere imza atmıştır. Elbette Ukrayna'da saldırılarda öldürdüğü masum insanları hiçbir insan gibi benim de vicdanım kesinlikle kabul etmiyor... Ama Rusya olarak kendi ülkesinin şartları bakımından, ABD Başkanı Donald Trump'a kafa tutmasından ve ülkesinin sınırları dışında her ülkeye laf geçirmesiyle tanınan bir liderdir. Bugün geldiğimiz noktada ise Putin'in bambaşka bir boyutta, bilim dünyasını şaşkına uğratan bir hamlesiyle karşı karşıyayız. Vladimir Putin, yaşlanmayı geciktiren bir ilaçla dünyada gündem oldu. Ezelden beri sporcu kimliğiyle tanınan ve liderler arasına bakıldığı zaman 74 yaşında olmasına rağmen en fit görünümlü lider olan Vladimir Putin, sağlığını bilim dünyasının bile bugüne kadar çözemediği ölümsüzlük iksiriyle taçlandırmayı amaçlıyor.
Tabii ki her canlının ölümü tadacağı gerçeğini bilmemesi Putin'in en büyük eksikliği. Aslında burada benim dikkatinize sunmak istediğim konu; Rus liderin kendi ırkı, kendi vatanı ve kendi toprakları için ölümsüzlüğü kullanma adına bambaşka bir hamleye hazırlanması. Emin olun, bu hamle sonrasında küresel haydut olarak nitelenen Donald Trump'ın da devreye gireceğini açıkçası bekliyorum. Aslında işin magazinsel boyutunu bir tarafa bırakırsak; liderlerin "ölümsüzlük" denilen kavramla yaptıkları şey, içi boş olsa da dış boyutlarıyla birlikte ülkelerine gösterdikleri bir güç gösterisinden ibarettir. Ben Putin'in söylemlerine baktığımda çok zeki bir karakter olduğunu görebiliyorum.
Doğal olarak Putin'in bu işlere girmesinin temel nedeni, küresel anlamda Rusya'nın ismini en üst seviyeye çıkarma isteğidir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump gibi liderlerin bilimsel projelere yaklaşımı; tıbbi atılımlardan ziyade küresel prestij, ulusal güvenlik ve teknolojik üstünlük yarışı ekseninde değerlendiriliyor. Büyük güçlerin yaşam uzatma ve biyoteknoloji yatırımları genellikle siyasi güç gösterisinin ve dış politika rekabetinin bir parçası olarak görülüyor.
Uluslararası ilişkiler uzmanlarına ve çeşitli medya analizlerine göre devlet destekli dev bütçeli bilimsel projeler, ülkelerin kendilerini dünyanın en gelişmiş gücü olarak konumlandırma çabasının bir yansımasıdır. Rusya'nın gen terapisi ve yapay organ üretimi gibi iddialı hedefleri duyurması, dış dünyaya teknolojik bağımsızlık ve bilimsel üstünlük mesajı verme amacı taşıyor...
Biyoteknoloji, yapay zeka ve sağlık teknolojileri alanları; ABD ve Rusya gibi ülkeler arasındaki küresel rekabetin yeni cepheleri olarak nitelendiriliyor. ABD yönetimi ve Amerikan özel sektörü de yaşlanma karşıtı araştırmalara ve biyoteknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yaparak bu alandaki liderliğini korumayı hedefliyor. Siyaset bilimciler, Putin'in uzun yıllardır sürdürdüğü sportif ve sağlıklı lider imajının, devletin sürekliliği ve gücüyle özdeşleştirildiğini her daim bizlere sunar... Yaşam süresini uzatmaya yönelik projeler de bu güçlü lider anlatısını destekleyen bir unsur olarak öne çıkar.
Bağımsız bilim insanları ve tıp çevreleri ise ölümsüzlük kavramının mevcut bilimsel verilerle mümkün olmadığını vurgulasa da aslında burada Putin'in yapmak istediğinin 'ben dünyanın en büyük lideriyim' mesajını hem ülkesine hem de dünyaya taşımasıdır. Rusya, "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri" adı verilen bir proje kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen gen terapisini ilaçlar üzerinde çalışması Rusya'yı da doğal olarak ikiye bölmüş durumda... Ve en ilginç tarafı ise, bu devasa bütçeli ölümsüzlük misyonunun arkasında Kremlin'e çok yakın isimler yer alıyor. Devletin genetik projelerini, Putin’in endokrinoloji uzmanı olan 41 yaşındaki kızı Maria Vorontsova yönetiyor.
Ülkeden ayrılan bazı Rus bilim insanları da, dünyadan izole bir şekilde gerçek bir bilim üretilemeyeceğini vurgulayarak, araştırmacıların sırf ödenek alabilmek amacıyla Rus liderin duymak istediği şeyleri rapor ediyor olabileceğini öne sürüyor. Yapılan açıklamaların somut sonuçlardan ziyade, henüz birer hayalden ibaret olduğu da ciddi şekilde tartışılan bir konu olarak karşımızda duruyor...
Projenin diğer önemli bir ismi olan ünlü Rus fizikçi Mikhail Kovalchuk, insan vücudunu onarma yeteneğinin gelecekte sınırsız hale geleceğini ve organların sürekli yenilenebileceğini savunuyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Rusya’nın önde gelen doktorlarından Vladimir Khavinson, en büyük amacının Putin'in hayatını uzatmak ve insan ömrünü 120 yıla çıkarmak olduğunu açıklamıştı.
Uzun lafın kısası; ölümsüzlük kavramı bugün için bilimsel bir gerçeklikten ziyade siyasi bir güç gösterisi olarak daha çok da tartışılacak muhakkak. Ancak Vladimir Putin’in 26 milyar dolarlık yatırımı ile ABD ve Avrupa’daki çığır açıcı genetik araştırmalar birleştiğinde, insanlığın "sağlıklı ve uzun yaşam" serüveninde yepyeni bir çağın kapılarının aralandığını da ve daha da alevlenerek konuşulacağını da göreceğiz gibi. Selam ve Dua ile....
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23