Dünya liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin'i her zaman başka bir yere koyarım. Çünkü soğuk ülkenin soğuk devlet başkanı olan Vladimir Putin, ülkesi için çok değişik işlere imza atmıştır. Elbette Ukrayna'da saldırılarda öldürdüğü masum insanları hiçbir insan gibi benim de vicdanım kesinlikle kabul etmiyor... Ama Rusya olarak kendi ülkesinin şartları bakımından, ABD Başkanı Donald Trump'a kafa tutmasından ve ülkesinin sınırları dışında her ülkeye laf geçirmesiyle tanınan bir liderdir. Bugün geldiğimiz noktada ise Putin'in bambaşka bir boyutta, bilim dünyasını şaşkına uğratan bir hamlesiyle karşı karşıyayız. Vladimir Putin, yaşlanmayı geciktiren bir ilaçla dünyada gündem oldu. Ezelden beri sporcu kimliğiyle tanınan ve liderler arasına bakıldığı zaman 74 yaşında olmasına rağmen en fit görünümlü lider olan Vladimir Putin, sağlığını bilim dünyasının bile bugüne kadar çözemediği ölümsüzlük iksiriyle taçlandırmayı amaçlıyor.