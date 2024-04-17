2024-04-17 12:12:00 Tüm Türkiye AK Parti’den işte bunu bekliyordu! Ve o büyük müjde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "Bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, bir taraftan da Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz." dedi.