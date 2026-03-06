Ordu komutanı tüm dünyaya ilan etti! Sudan da savaşta tarafını seçti

Savaşın etkisi Kafkasya'ya da yansımaya başladı. Azerbaycan yönetimi, Nahçıvan bölgesindeki bir havaalanına düzenlenen insansız hava aracı saldırısından İran'ı sorumlu tuttu. Azerbaycanlı yetkililer saldırının İran tarafından desteklenen unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Tahran ise bu iddiayı reddederek olayla hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı. Analistler, İran ile Azerbaycan arasında zaten gergin olan ilişkilerin bu olay nedeniyle daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.