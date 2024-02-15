Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren sarı kırmızılılar, sezon sonu için de hedeflerini belirledi. Cimbom, sezon sonu geleceğe yatırım olarak birçok gurbetçi yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...