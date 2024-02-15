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Spor
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Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

2024-02-15 00:30:54
Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren sarı kırmızılılar, sezon sonu için de hedeflerini belirledi. Cimbom, sezon sonu geleceğe yatırım olarak birçok gurbetçi yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren sarı kırmızılılar, sezon sonu için de hedeflerini belirledi.

#3
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Cimbom, sezon sonu geleceğe yatırım olarak birçok gurbetçi yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#4
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak.

#5
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Sarı kırmızılıların Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı.

#6
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

EREN DİNKÇİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Cimbom, Werder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor.

#7
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Sabah'a göre; Genç yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

#8
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

UMUT TOHUMCU VE MUHAMMED DAMAR... Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor.

#9
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

YUSUF KABADAYI

#10
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

Bonservisi Bayern Münih'te olan ve Schalke'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden...

#11
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

#12
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

#13
Foto - Tüm Galatasaray bu hamleye kilitlendi! Süper gelişmede bir anda devreye girdi: Transfere yönelik sözleri...

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