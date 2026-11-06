Ankara’da uçan kuştan haberi olan isimden şok iddia! Erdoğan’ın “İstifa et” dediği AK Partili yönetici kim?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemeyen kritik siyasetçinin direncinin önümüzdeki hafta kırılabileceği konuşuluyor." diyen Atilla, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu isim, siyasette tanınan, etkili ve belirli bir ağırlığı bulunan bir aktör. Ancak siyasi dengeleri tek başına değiştirebilecek ya da siyasetin genel istikametini belirleyebilecek ölçüde bir güç merkezi değil. Buna rağmen olası ayrılığının kamuoyunda yankı uyandıracağı açık. Gelelim meselenin asıl dikkat çekici boyutuna... Edindiğim bilgilere göre, ayrılığın kamuoyuna sağlık sorunları gerekçesiyle açıklanması gündemde. Ancak kaynaklarım, asıl nedenin sağlık değil, son dönemde gündeme gelen fon skandalıyla bağlantılı olduğunu ifade ediyor."