Ankara’da uçan kuştan haberi olan isimden şok iddia! Erdoğan’ın “İstifa et” dediği AK Partili yönetici kim?
Yazar Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunu iddiasıyla bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın istifasını istediğini yazdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yazar Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunu iddiasıyla bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın istifasını istediğini yazdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının yankıları sürerken, çarpıcı bir kulis paylaşıldı.
Gazeteci-yazar Talat Atilla, bugünkü yazısında AK Parti'de siyasi geçmişi ve üstlendiği görevlerle bilinen, kamuoyunun yakından tanıdığı bir Genel Başkan Yardımcısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istendiğini öne sürdü.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemeyen kritik siyasetçinin direncinin önümüzdeki hafta kırılabileceği konuşuluyor." diyen Atilla, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu isim, siyasette tanınan, etkili ve belirli bir ağırlığı bulunan bir aktör. Ancak siyasi dengeleri tek başına değiştirebilecek ya da siyasetin genel istikametini belirleyebilecek ölçüde bir güç merkezi değil. Buna rağmen olası ayrılığının kamuoyunda yankı uyandıracağı açık. Gelelim meselenin asıl dikkat çekici boyutuna... Edindiğim bilgilere göre, ayrılığın kamuoyuna sağlık sorunları gerekçesiyle açıklanması gündemde. Ancak kaynaklarım, asıl nedenin sağlık değil, son dönemde gündeme gelen fon skandalıyla bağlantılı olduğunu ifade ediyor."
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