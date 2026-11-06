  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne gelecek rakam Trump'ın yenilgisi araç sahiplerine yaradı! İndirimler geliyor Tablet Mop Temizlik Seti geliyor: BİM 6 Kasım kataloğu yayınlandı! Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Eloktronik sigarada çocuklara tuzak Liverpool maçında kahraman olmuştu! Dirk Kuyt görevine devam edecek mi? Fatma Betül Sayan Kaya’nın adliyeye gelirken taktığı gözlük olay oldu! Fiyatı ağızları açık bıraktı Avrupa ülkesi Türkiye Libya anlaşmasını tanıdı: Ankara'dan izin isteyecekler Şok üstüne şok yaşatacak rakiplerine Cim-Bom artık: Okan Buruk şimdi ne yapacak Şamil Tayyar’dan yeni fon paylaşımı! ‘Liste açıklanmalı yoksa fatura AK Parti’ye kesilir’
Siyaset
8
Yeniakit Publisher
Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Alman vatandaşlarının ihbarıyla başlayan 1 milyar euroluk kara para aklama, rüşvet ve cinsel saldırı iddialarının ardından Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül'e bir şok da CHP'den geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Anadolu Sohbetleri" programında yaptığı değerlendirmede tartışılan iddiaların toplum vicdanında derin yaralar açtığını belirterek milletvekili olmanın kimseye suç işleme özgürlüğü getirmediğini vurguladı.

2
#1
Foto - Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Soruşturma kapsamında dokunulmazlığın kaldırılması dahil her türlü adayın değerlendirilebileceğini ifade eden bu sert çıkış, siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alman vatandaşlarının 1 milyar euroya varan kara para aklama ile imar yolsuzluğu ihbarlarıyla başlayan soruşturma kapsamı genişleyerek sürüyor.

#2
Foto - Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Sarıgül ailesine uzanan soruşturmada Emir Sarıgül'ün, babasının Özgür Özel'e 350 bin dolar verdiğine dair itirafı ve korumasının cinsel saldırı suçlamaları kamuoyunda geniş yankı buldu. Hakkındaki iddiaların ardından Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül için siyaset cephesinden de sert tepkiler geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Anadolu Sohbetleri" programında gündemi sarsan iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

#3
Foto - Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Tabloyu "rezalet bir durum" olarak tanımlayan Sarı, "Tartışılan iddialar, konular konuşmalar... Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

#5
Foto - Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti. “Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını” söyleyen Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." demişti.

#6
Foto - Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Sarıgül, geçen günlerde istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermiş; Yeni Parti'nin sandalye sayısı 90'a düşmüştü. Kara para aklama soruşturması sürerken Sarıgül hakkında da cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldı. Koruması, savcılık ifadesinde siyasi nüfuz, ekonomik sebepler ve ailesine zarar gelebileceği korkusuyla bugüne kadar Mustafa Sarıgül'den şikayetçi olamadığını öne sürdü, kendisi gibi başka mağdurlar olduğunu iddia etti. Bir başka iddia da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde imar usulsüzlüğü üzerinden milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği yönünde.

#7
Foto - Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Soruşturmaya dahil edilen bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün o dönem dev projelerin imar süreçlerinden milyar dolarlık rüşvet geliri elde ettiğini ve bu paranın Altınbaş ailesi aracılığıyla sisteme sokulduğunu öne sürdü. Gizli tanık imar işlemlerinden elde edilen kayıt dışı gelirlerin gayrimenkul ve turizm yatırımları üzerinden aklandığını savundu ve Sarıgül ailesinin Antalya'daki lüks otelde yüzde 50 gizli ortaklığının bulunduğunu iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mert

Belini doğrulamak diyorsunuz da İnş yanılıyorsunuz.Artik bu tip siyasetçilerden gına geldi. VATİKAN devreye girebilir...Güvendiği yerleri var yerli Estepein'lerin

Murat

Eeee bu kadar suça rağmen yargılanmayacak herhalde bu.Elini kolunu sallayarak dolanıyor ortada.Neymiş efendim dokunulmazlığı varmış.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı...
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendiril..
Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi
Gündem

Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal alanlarda art arda gelen silahlı saldırı ihbarları sonucu korkunç bir katliam gün yüzüne çı..
33 ülke niye halka su ve yiyecek stoğu çağrısı yaptı? Dünyada büyük bir tufan mı bekleniyor?
Gündem

33 ülke niye halka su ve yiyecek stoğu çağrısı yaptı? Dünyada büyük bir tufan mı bekleniyor?

Türkiye’nin ilk strateji merkezlerinden Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) kurucularından Alper Tan, bugünkü köşesinde 17’si Avrupa’dan 3..
Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!
Gündem

Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!

8 kişiyi acımasızca katledip gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan vahşi cinayet zanlısı, aracının çamura saplanması üzerine saklandığı maden o..
Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu

22 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası seçimini Adnan Dalgakıran kazandı. 155 Meclis üyesinden 153’ünü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23