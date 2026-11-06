Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler

Tabloyu "rezalet bir durum" olarak tanımlayan Sarı, "Tartışılan iddialar, konular konuşmalar... Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.