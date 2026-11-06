Artık mümkünatı yok bir daha belini doğrultamaz! Mustafa Sarıgül’ün ipini çektiler
Alman vatandaşlarının ihbarıyla başlayan 1 milyar euroluk kara para aklama, rüşvet ve cinsel saldırı iddialarının ardından Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül'e bir şok da CHP'den geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Anadolu Sohbetleri" programında yaptığı değerlendirmede tartışılan iddiaların toplum vicdanında derin yaralar açtığını belirterek milletvekili olmanın kimseye suç işleme özgürlüğü getirmediğini vurguladı.