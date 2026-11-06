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Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

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IHA Giriş Tarihi:

Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu Kuzey Kore’yi "karşı tedbirlere tabi devlet" olarak belirledi. Bu durum Doğu Asya ülkesini kızdırdı. Kuzey Kore’den yapılan açıklamada "Kara para aklama, terörizmin finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı ve kalpazanlık gibi suçlamaların ülkemiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar ABD ve yandaşları tarafından ülkemizi şeytanlaştırmak gibi sinsi bir siyasi amaçla uydurulmuştur" denildi.

#1
Foto - Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

Kuzey Kore, geçtiğimiz ay Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) toplantısında bir kez daha "karşı tedbirlere tabi devlet" olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

#2
Foto - Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kararın haksız olduğu vurgulanarak, "Uluslararası bir mali denetim kurumunun adil uluslararası mali düzenin kurulmasına katkıda bulunma misyonuna ters düşen ve egemen bir devletin onurunu, haklarını ve çıkarlarını ihlal eden bu anormal kararından üzüntü duyuyor, kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" denildi.

#3
Foto - Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

"SUÇLAMALAR UYDURMA, AMAÇ ÜLKEMİZİ ŞEYTANLAŞTIRMAK" Kuzey Kore’nin 2013 yılından bu yana FATF ile yürütülen çeşitli müzakereler ve iç hukuk düzenlemeleri yoluyla finansal işlemlerde şeffaflığı sağlamaya yönelik tedbirler aldığı vurgulanan açıklamada, "Kara para aklama, terörizmin finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı ve kalpazanlık gibi suçlamaların ülkemiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar ABD ve yandaşları tarafından ülkemizi şeytanlaştırmak gibi sinsi bir siyasi amaçla uydurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

"FATF ABD’YE HİZMET EDEN AŞIRI SİYASALLAŞMIŞ BİR ÖRGÜT" FATF’nin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen Kuzey Kore’yi her yıl "uluslararası finansal sistemi tehdit eden yüksek riskli devlet" ve "karşı tedbirlere tabi devlet" olarak belirlediği ve 2024 yılında Asya-Pasifik Kara Para Aklama Grubu’ndaki gözlemci statüsünden mahrum bıraktığı kaydedilerek, "Tüm gerçekler, FATF’nin bir komplo grubuna ve ABD’nin devletimizin normal ve meşru kalkınma hakkını ihlal etmeyi amaçlayan düşmanca Kuzey Kore politikasına hizmet eden aşırı derecede siyasallaşmış bir örgüte dönüştüğünü açıkça kanıtlamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

#5
Foto - Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

"HER TÜRLÜ SUÇA KARŞI TUTARLI DURUŞUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ" Kuzey Kore’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı dâhil her türlü suça karşı tutarlı duruşunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore, devletin onurunu, haklarını ve çıkarlarını ihlal etmeye yönelik en ufak bir girişime asla müsamaha göstermeyecek; adil bir uluslararası düzen kurma çabalarında haklı uluslararası topluma gelecekte de aktif desteğini sürdürecektir" denildi.

#6
Foto - Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

KUZEY KORE SİBER SALDIRI İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ Kuzey Kore’nin son açıklamasının, kripto para borsası Binance’e yönelik siber saldırının arkasında Pyongyang yönetimi adına çalışan bilgisayar korsanlarının bulunduğuna yönelik iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti.

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