Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması

"FATF ABD’YE HİZMET EDEN AŞIRI SİYASALLAŞMIŞ BİR ÖRGÜT" FATF’nin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen Kuzey Kore’yi her yıl "uluslararası finansal sistemi tehdit eden yüksek riskli devlet" ve "karşı tedbirlere tabi devlet" olarak belirlediği ve 2024 yılında Asya-Pasifik Kara Para Aklama Grubu’ndaki gözlemci statüsünden mahrum bıraktığı kaydedilerek, "Tüm gerçekler, FATF’nin bir komplo grubuna ve ABD’nin devletimizin normal ve meşru kalkınma hakkını ihlal etmeyi amaçlayan düşmanca Kuzey Kore politikasına hizmet eden aşırı derecede siyasallaşmış bir örgüte dönüştüğünü açıkça kanıtlamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.