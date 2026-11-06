Bütün oklar onlara yönelmişti! Kuzey Kore’den ‘kara para aklama’ açıklaması
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu Kuzey Kore’yi "karşı tedbirlere tabi devlet" olarak belirledi. Bu durum Doğu Asya ülkesini kızdırdı. Kuzey Kore’den yapılan açıklamada "Kara para aklama, terörizmin finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı ve kalpazanlık gibi suçlamaların ülkemiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar ABD ve yandaşları tarafından ülkemizi şeytanlaştırmak gibi sinsi bir siyasi amaçla uydurulmuştur" denildi.