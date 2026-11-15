Kredi kartı sahipleri dikkat: Maaşınıza haciz gelebilir!
Kredi kartı borcunu ödeyemeyen milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli yasal kurallar bulunuyor. Bankaların yasal takip başlatması halinde maaşa haciz uygulanabiliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kredi kartı borcunu ödeyemeyen milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli yasal kurallar bulunuyor. Bankaların yasal takip başlatması halinde maaşa haciz uygulanabiliyor.
Kredi kartı borcunu zamanında ödeyemeyen vatandaşlar, bankaların başlatabileceği yasal takip süreciyle karşı karşıya kalabiliyor.Kredi Karşılaştır Borcun ödenmemesi ve icra takibinin gerekli hukuki aşamalardan geçmesi halinde, borçlunun maaşına haciz uygulanması mümkün. Ancak maaş haczi, bankanın kredi kartı borcunu gerekçe göstererek çalışanın bütün ücretine doğrudan el koyabileceği anlamına gelmiyor. İcra işlemlerinin yasal usullere uygun yürütülmesi ve ücretin haczedilebilecek bölümünün ilgili mevzuata göre belirlenmesi gerekiyor.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 35. maddesine göre işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemiyor. Bu hüküm, işçinin ücretinin belirli bir bölümünün korunmasını amaçlıyor. Örneğin aylık 40 bin TL ücret alan ve İş Kanunu kapsamındaki korumaya tabi bir çalışanın, kredi kartı borcu nedeniyle maaşından yapılabilecek olağan haciz kesintisi 10 bin TL olarak hesaplanıyor.
Böylece çalışanın ücretinin kalan 30 bin TL'lik bölümü, bu haciz yönünden korunuyor. Ancak nafaka alacakları bakımından farklı hükümler uygulanabiliyor. Ayrıca haciz hesabında ücretin hangi unsurlarının dikkate alınacağı da somut duruma göre değerlendiriliyor.
İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin ücretleri bakımından dörtte birlik sınır önemli bir güvence oluşturuyor. İcra ve İflas Kanunu'nun 83. maddesinde ise maaş ve ücretlerin kısmen haczedilmesine ilişkin genel hükümler yer alıyor.
BİRDEN FAZLA KREDİ KARTI BORCU VARSA NE OLUR? Bir kişinin birden fazla bankaya kredi kartı borcu bulunması ve bu borçlar nedeniyle ayrı icra takipleri başlatılması mümkün.Kredi Karşılaştır Ancak aynı maaş üzerinde birden fazla haciz bulunması, bütün alacaklıların aynı anda ayrı ayrı kesinti yapabileceği anlamına gelmiyor. İcra ve İflas Kanunu'na göre maaş hacizleri sıraya konuluyor. Önceki sırada bulunan haczin kesintisi tamamlanmadan sonraki haciz için kesintiye geçilmemesi genel kural olarak uygulanıyor.
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