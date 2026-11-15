Kredi kartı sahipleri dikkat: Maaşınıza haciz gelebilir!

BİRDEN FAZLA KREDİ KARTI BORCU VARSA NE OLUR? Bir kişinin birden fazla bankaya kredi kartı borcu bulunması ve bu borçlar nedeniyle ayrı icra takipleri başlatılması mümkün.Kredi Karşılaştır Ancak aynı maaş üzerinde birden fazla haciz bulunması, bütün alacaklıların aynı anda ayrı ayrı kesinti yapabileceği anlamına gelmiyor. İcra ve İflas Kanunu'na göre maaş hacizleri sıraya konuluyor. Önceki sırada bulunan haczin kesintisi tamamlanmadan sonraki haciz için kesintiye geçilmemesi genel kural olarak uygulanıyor.