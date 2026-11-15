Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) öncülüğünde yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi, Batı hayranı ezberleri yerle bir etti. Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde dev küresel şirketlerde çalışan Türk mühendisler; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın dünya medeniyetine parmak ısırtan projeleri karşısında rotayı Türkiye'ye çevirdi. Milli Muharip Uçak KAAN'ı görünce gözyaşlarını tutamadıklarını belirten genç yetenekler, "Batı'da başkasının çarkına su taşıyacağımıza, vatanımızın kudretine güç katıyoruz" diye haykırdı.