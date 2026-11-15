Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

“YAZILIM ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP OLACAK” Münih Teknik Üniversitesi mezunu olan ve 4 yıldır BMW'de yazılım mühendisi olarak çalışan Yasin Meral ise etkinlikten üniversite arkadaşları vesilesiyle haberdar olduğunu söyledi. ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ ve STM yetkilileriyle görüştüğünü belirten Meral, "İnternetten bilgi edinilebiliyor ama burada birebir muhatap olup sorularımızı sorabilmek bizim için çok değerli." dedi. Meral, "Türkiye'de savunma sanayiinde yazılımcı olarak çalışma niyetimiz var. Burada öğrendiklerimizi Türkiye'de uygulayıp bilgilerimizi aktarabilmek için bir umudumuz var" sözlerini sarf etti. Yapay zekanın gelişmesiyle savaş tekniklerinin ve kullanılan sistemlerin değişeceğine işaret eden Meral, "Algoritmalarla, otonom sistemlerle çalışılacağını, yazılımın çok daha büyük bir öneme sahip olacağını düşünüyorum. Özellikle dronlara ve havacılığa ilgim var" diye konuştu. Avrupa'da yaşayan gençlere de seslenen Meral, "Çekinmesinler, denemeden kimse sonucun ne olacağını bilemez. Burada öğrendiklerini vatanına, milletine faydalı olacak şekilde uygulamak isteyenler için çok güzel fırsatlar var" değerlendirmesinde bulundu.