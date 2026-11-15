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Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

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Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) öncülüğünde yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi, Batı hayranı ezberleri yerle bir etti. Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde dev küresel şirketlerde çalışan Türk mühendisler; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın dünya medeniyetine parmak ısırtan projeleri karşısında rotayı Türkiye'ye çevirdi. Milli Muharip Uçak KAAN'ı görünce gözyaşlarını tutamadıklarını belirten genç yetenekler, "Batı'da başkasının çarkına su taşıyacağımıza, vatanımızın kudretine güç katıyoruz" diye haykırdı.

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#1
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Yıllardır içimizdeki bazı mihrakların "Giden bir daha geri gelmez" diyerek karalamaya çalıştığı Türk gençliği, devletin attığı dev adımlarla tarihi bir gurur tablosu yazıyor. Savunma sanayiinde yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları, füzeler, akıllı sistemler ve dünyanın gıptayla baktığı projeler, Avrupa'da tıkılı kalan Türk mühendislerin akın akın anavatana dönmesini sağladı.

#2
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Türkiye'nin savunma sanayii alanında yürüttüğü milli projeler ve teknolojik gelişim nedeniyle Avrupa'da eğitim gören ve önde gelen küresel şirketlerde çalışan Türk mühendisleri rotalarını kendi vatanlarına çeviriyor.

#3
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, Almanya'nın Münih ve Stuttgart şehirlerinde düzenlenen Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları'nda, Türk savunma sanayii şirketleriyle bir araya gelen genç mühendisler, edindikleri küresel tecrübeleri Türkiye'ye aktarmayı hedefliyor.

#4
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Türkiye'nin savunma sanayiinde öncü rol üstlenen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK, Teknopark İstanbul, HEAŞ, TR Uçuşa Uygunluk, TEITECH ve Alp Havacılık şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle görüşme imkanı bulan gençler, staj ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

#5
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Etkinlikte Türkiye'ye dönerek savunma sanayiinde çalışmaya başlayan mühendisler ile Türkiye'de çalışmayı hedefleyen gençler deneyimlerini ve beklentilerini anlattı.

#6
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

“BİR MÜHENDİS İÇİN MESLEKİ TATMİN ÇOK YÜKSEK” ROKETSAN'da lider mühendis olarak görev yapan Hasan Karaali, 2018'de İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, birkaç yıl akademide ve savunma sanayii projelerinde çalıştığını söyledi.

#7
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Karaali, 2021'in sonunda İngiltere'deki bir savunma sanayii ve havacılık şirketinin birleşik doktora programını burslu olarak kazandığını, burada hem sanayi tecrübesi edindiğini hem de doktorasını tamamladığını belirtti.

#8
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Yapay zeka odaklı, veriye dayalı modeller geliştirmeye yönelik projelerde çalıştığını dile getiren Karaali, bu birikimi hava araçlarının geometrisini belirlemeye yönelik multidisipliner tasarım optimizasyonu alanına aktardığını anlattı. Kendini geliştirmek için yurt dışına gittiğini, buna karşın kendini geliştiremediğini, daha çok çalıştığı şirkete bir şeyler kattığını fark ettiğini dile getiren Karaali, "Ben de doktoramı tamamladıktan sonra Kasım 2025'te ROKETSAN'a geldim. Yaklaşık bir yıldır ROKETSAN'da çalışıyorum" diye konuştu.

#9
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Türkiye'deki savunma sanayii ekosisteminin çok hızlı büyüdüğünü ve ilerleme hızını giderek artırdığını vurgulayan Karaali, "Avrupa'daki projelerden farklı olarak tasarımların AR-GE kısmını çok hızlı tamamlayıp prototipleri oluşturuyor, ardından seri üretime geçirmeye çalışıyoruz. Tasarladığınız ürünün üretilmesini, entegrasyonunu, test atışlarını ve seri üretime girmesini takip edebiliyorsunuz. Bir mühendis için bunun verdiği mesleki tatmin çok yüksek" değerlendirmesinde bulundu. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Karaali, "Yaptığımız ürünlerin ülkemiz için bazen savaş doktrinini değiştirecek kadar etki ettiğini biliyoruz. Her başarılı test atışının, seri üretime teslim edilen her ürünün, ülkemizin savunma gücünü, caydırıcılığını artırdığını görebiliyoruz. Bunun manevi huzurunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

#10
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Karaali, Avrupa'da yüksek lisans ve doktora yapan gençlere tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti: Dünyada yalnızca birkaç ülkenin yapabildiği sistemleri geliştiriyoruz. Türkiye'de savunma sanayiinde teknolojinin son seviyesindeki sistemlerle çalışıyoruz. Teknolojiden geri kalacaklarını asla düşünmesinler, tam aksine yeni zorluklara hazır olsunlar. Daha gelişmiş sistemler yapmak için daha fazla insana ihtiyacımız var. Türkiye'ye döndüklerinde kendilerini çok pozitif bir ortam bekliyor."

#11
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

“TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETMEYE AİLECE KARAR VERDİK” HAVELSAN'da lider yazılım mühendisi olarak çalışan Almanya doğumlu Emrullah Akgül de Almanya'da yaşarken Türkiye'deki gelişmeleri sosyal medyadan ve Türk kanallarından takip ettiğini belirterek, "Türkiye'nin ve Almanya'nın gidişatını karşılaştırarak Türkiye'yi tercih etmeye ailece karar verdik." dedi. Kararında maddi sebeplerin yanı sıra manevi değerleri de göz önünde bulundurduğunu ifade eden Akgül, uyum sürecinin eşi için biraz daha uzun sürdüğünü, iki yılın ardından eşinin de Türkiye'de karar kıldığını söyledi.

#12
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Akgül, Türkiye'de eğitimin geliştiğini, üniversite öğrencilerinin uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu: "ASELSAN gibi şirketler dünyanın ilk 100'ü arasında. Almanya'da nasıl iş standartları, iş kalitesi, iş teknolojileri varsa bunların hepsini şu an Türkiye'de de bulabiliyorlar. Bir noktadan sonra Türk kimliğine sahip çıkmak istiyorsan, Almanya'da yaşam biraz çakışmaya başlıyor. Herkese tavsiye ederim, Türkiye'deki staj imkanlarından faydalanabilirler. Aday mühendis programları var, ben de bu programa katılıp HAVELSAN'a geçtim."

#13
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

“YAZILIM ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP OLACAK” Münih Teknik Üniversitesi mezunu olan ve 4 yıldır BMW'de yazılım mühendisi olarak çalışan Yasin Meral ise etkinlikten üniversite arkadaşları vesilesiyle haberdar olduğunu söyledi. ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ ve STM yetkilileriyle görüştüğünü belirten Meral, "İnternetten bilgi edinilebiliyor ama burada birebir muhatap olup sorularımızı sorabilmek bizim için çok değerli." dedi. Meral, "Türkiye'de savunma sanayiinde yazılımcı olarak çalışma niyetimiz var. Burada öğrendiklerimizi Türkiye'de uygulayıp bilgilerimizi aktarabilmek için bir umudumuz var" sözlerini sarf etti. Yapay zekanın gelişmesiyle savaş tekniklerinin ve kullanılan sistemlerin değişeceğine işaret eden Meral, "Algoritmalarla, otonom sistemlerle çalışılacağını, yazılımın çok daha büyük bir öneme sahip olacağını düşünüyorum. Özellikle dronlara ve havacılığa ilgim var" diye konuştu. Avrupa'da yaşayan gençlere de seslenen Meral, "Çekinmesinler, denemeden kimse sonucun ne olacağını bilemez. Burada öğrendiklerini vatanına, milletine faydalı olacak şekilde uygulamak isteyenler için çok güzel fırsatlar var" değerlendirmesinde bulundu.

#14
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

“KAAN’I GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM” Almanya'da doğan 24 yaşındaki Emre Yılık, Almanya'da otomasyon mühendisliği okuduğunu, yüksek lisansını dijital bilimler mühendisliği alanında tamamladığını ve Almanya'nın en büyük sağlık sigortası şirketinin yapay zeka bölümünde çalıştığını anlattı. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde bir ay staj yaptığını aktaran Yılık, "Orada üretilen uçakları gördüm. En çok da milli muharip uçak KAAN hoşuma gitti. Onu görünce çok duygulandım" bilgisini paylaştı. Buluşmada hemen hemen her şirketin temsilcisiyle görüştüğünü aktaran Yılık, güzel bir iş teklifi alması halinde Türkiye'ye gelip gelmeyeceği sorusuna "Elbette ve çok sevinirim." yanıtını verdi. Yılık, "Sadece TUSAŞ'ta değil, diğer savunma sanayii şirketlerinde de çalışmayı düşünüyorum. Vatanıma bir faydam olursa çok sevinirim" dedi. Almanya'da okuyan gençlere staj yapmalarını tavsiye eden Yılık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) her yıl staj imkanı sunduğunu, gençlerin bu sayede hem deneyim hem de çevre edinebildiklerini kaydetti.

#15
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

“TÜRKİYE’DE STAJ YAPANLAR KARİYER FIRSATLARINI DEĞENDİRDİ” Almanya'da doğup büyüyen, dijital işletme mühendisliği alanında yüksek lisans yaparken İsviçre'de bir firmada çalışan Hatun Nur Karaca da iki yıl önce HAVELSAN'da staj yaptığını ve bu tür programlardan o dönem kurduğu iletişim sayesinde haberdar olduğunu hatırlattı. Etkinlikte HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ yetkilileriyle görüştüğünü vurgulayan Karaca, "İleriye dönük kariyer imkanlarını birlikte değerlendirdik. İki yıl önce bu adımları atmamın amacı da buydu" diye konuştu.

#16
Foto - Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor

Almanya'da bilgisayar mühendisliği okuyan ve bitirme tezini yazan Zülal Zübeyde Özdemir ise HAVELSAN'ın siber güvenlik biriminde staj yaptığını anlattı. Türk savunma sanayiinden iyi bir teklif alması halinde bunu değerlendireceğini kaydeden Özdemir, "Türkiye'de çalışmak isteyenlere önce staj programına başvurmalarını tavsiye ederim. Önce gidip deneyimlesinler, çalışma ortamını görsünler, ona göre karar versinler. Bence mutlaka memnun kalırlar. Ayağımıza böyle bir fırsat gelmişken değerlendirmek lazım" ifadesini kullandı.

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