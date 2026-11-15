Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor.
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor.
Nijeryalı golcünün sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen, bıçak altına yatmıştı.
3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı golcünün, Aston Villa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.
Osimhen'in Aston Villa maçının geniş kadrosunda yer alabileceği ifade edilirken, Trendyol Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş derbisine ise ilk 11'de başlayabileceği belirtildi.
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