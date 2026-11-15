  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TCG Anadolu Mısırlı komutanları hayran bıraktı Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliye müjde! Yaş ve prim gününe göre kademeli iyileştirme geliyor! Davanın seyri değişiyor: Güllü’nün ablasını harekete geçiren ses kaydı Eşi benzeri görülmemiş skandal: Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu Dünyanın en iyi domatesleri belli oldu! Türkiye'den hangi ürünü listeye girdi? Vlahovic'in gölgesinde mi, yoksa İngiltere'nin devinde mi? Yönetim ne yapacak? Almak için sıraya giriyorlar: Tanesi 100 bin lira!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor.

#1
Foto - Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu

Nijeryalı golcünün sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

#2
Foto - Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen, bıçak altına yatmıştı.

#3
Foto - Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu

3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı golcünün, Aston Villa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

#4
Foto - Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu

Osimhen'in Aston Villa maçının geniş kadrosunda yer alabileceği ifade edilirken, Trendyol Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş derbisine ise ilk 11'de başlayabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621
Ekonomi

Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621

İyi Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın soru önergesini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026'da en düşük memur maaşı..
Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık
Dünya

Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen bebek katili Eisenkot, Netanyahu'nun ulusal birlik hükümeti teklifini "yeni bir algı operasyonu" ..
Müslüman Türk toplumunun hayali gerçekleşiyor: Hollanda’nın 17 yıldır engellediği camiye izin çıktı
Gündem

Müslüman Türk toplumunun hayali gerçekleşiyor: Hollanda’nın 17 yıldır engellediği camiye izin çıktı

Hollanda’nın Enschede kentinde yıllarca süren itiraz ve mahkeme süreçlerinin ardından yeni Selimiye Camii için inşaat ruhsatı alındı. Temel ..
Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: Vazgeçilmez hedefimizdir
Gündem

Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: Vazgeçilmez hedefimizdir

KKTC kuruluşunun 43'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulunan MHP Devlet Bahçeli "Kıbrıs Türk devletinin yaşatılması, egemenliğinin güçle..
Feke adeta renk denizine döndü
Yaşam

Feke adeta renk denizine döndü

Yüzde 80’i ormanlarla kaplı Feke’de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonlar aldı.
Milyoner’de 1 milyon TL’lik soru Kur’an-ı Kerim’deki hitap biçimini sordu
Gündem

Milyoner’de 1 milyon TL’lik soru Kur’an-ı Kerim’deki hitap biçimini sordu

Kim Milyoner Olmak İster’in 14 Kasım yayınında yarışmacıya, Kur’an-ı Kerim’de hangi peygambere adıyla hitap edilmediği soruldu. 1 milyon TL ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23