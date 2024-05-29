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Spor
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Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

2024-05-29 12:07:17
Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Dev kutlama sonrası sarı kırmızıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sosyal medya hesabından taraftarlara tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

1
#1
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

#2
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Dev kutlama sonrası sarı kırmızıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sosyal medya hesabından taraftarlara tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

#3
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Kutlamalarda ünlü şarkıcılar da yer alırken gecenin ardından Victor Nelsson krizi yaşandı. Danimarkalı stoper, dev organizasyonun ardından taraftarlara sert çıktı.

#4
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Sarı-kırmızılılarda futbolcular teker teker taraftarı selamlarken Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ise sahaya çıkarken herhangi bir şarkı tercih etmedi.

#5
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

SEBEBİ BELLİ OLDU

#6
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Victor Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı öğrenildi.

#7
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı.

#8
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ailesi, diğer futbolcularda olduğu gibi sahaya gelmedi.

#9
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Victor Nelsson'un ailesinin tribünde olduğu öğrenildi.

#10
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Sabah'ta yer alan habere göre; tecrübeli savunma oyuncusu, kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü.

#11
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

#12
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

'YAZIKLAR OLSUN, UTANIN!'

#13
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Kutlamalar sırasında sarı kırmızılı taraftarların futbolculara yoğun ilgisi nedeniyle bir izdiham yaşandı.

#15
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Taraftarların fotoğraf çektirmek istemesi ve Nelsson'un yakınlarını tanımaması nedeniyle bir tartışma yaşandı.

#16
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Bu yaşanan kısa süreli tartışma sonrası Danimarkalı stoperin çok sinirlendiği ve takım arkadaşlarıyla gece kulübüne eğlenmeye gitmediği öğrenildi.

#17
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

Yaşanan arbede sırasında Kerem Demirbay'ın ailesinin de orada olduğu ve çocuğunun yaşananlardan dolayı ağladığı belirtildi.

#18
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

#19
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!

25 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Galatasaray'da 46 müsabakada forma şansı buldu. Victor Nelsson bu mücadelelerde 2 gol attı. Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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