2024-05-29 12:07:17 Tüm dünyaya ilan ettiler: Şampiyonluk gecesi rezalet patladı! Nelsson'un ailesine Kerem Demirbay'ın çocuğuna saldırmışlar!
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Dev kutlama sonrası sarı kırmızıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sosyal medya hesabından taraftarlara tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...