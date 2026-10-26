Mekke İttifakı'ndan bomba İran kararı: Suudi Arabistan, MİT'le atılacak ortak adımı duyurdu
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke Savunma İttifakı, İran için resmi olarak harekete geçiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke Savunma İttifakı, İran için resmi olarak harekete geçiyor.
Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Mekke Savunma İttifakı ülkelerinden üst düzey temsilciler, Tahran’ı ziyaret ederek Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rezai ile bir araya gelecek.
Görüşmeye Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Pakistan Ordu ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Asım Münir ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.
Görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımlayan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi şu ifadeleri kullandı: Toplantı, bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması yönünde etkili bir adım atılmasını amaçlıyor. oplantı İran’ı girişimi üzerine gerçekleştiriliyor; bölgede istikrar ve barışa katkı sağlamasını umuyoruz. Stratejimiz, bölgesel güvenliği sağlamak ve her türlü dış müdahale veya nüfuz girişimine karşı koymaktır.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ise "Mekke Anlaşması’na taraf ülkelerden oluşan heyetin Tahran ziyareti, kriz tarafları arasındaki gerilimi azaltma çabalarının bir parçası."
Heyetin ziyareti, diplomatik çözümleri teşvik etme ve Katar ile Pakistan’ın çabalarını destekleme girişimlerinin de bir parçası. Ziyaret, Mekke Anlaşması’na taraf ülkelerin bölgesel güvenliğin sağlanmasındaki merkezi rolünü vurgulamayı amaçlıyor" açıklamasını yaptı.
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