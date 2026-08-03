Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti

Rusça ve Arapça yayın yapan Moscow News kanalı ise KAAN’ın pist üzerindeki güç ve taksi testlerini "Tarihi bir gelişme: Türkiye'nin imalatı dünya sahnesini şaşırtıyor" başlığıyla duyurdu. Açıklamada, beşinci nesil KAAN’ın sergilediği bu hızlı operasyonel ilerleme ile Türkiye’nin doğrudan gelişmiş savaş uçağı üreten ülkeler ligine girdiği belirtildi. Rus analizciler, yerli platformun önümüzdeki dönemde pazar genelinde Amerikan ve Avrupalı rakip savaş uçaklarının yerini alacak bir konuma erişeceğinin altı çizildi.