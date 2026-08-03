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Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti

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Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti

Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın P1 prototipinin Ankara'da kendi gücüyle pistte gerçekleştirdiği taksi testi uluslararası savunma basınında geniş yankı uyandırdı. Aerodinamik güncellemeleri ve radardan gizlenme özellikleriyle mercek altına alınan yerli platform, Batı ambargolarını boşa çıkararak Türkiye'yi dünyanın öncü uçak üreticileri ligine taşıdı. Endonezya'nın 48 uçaklık dev siparişi başta olmak üzere küresel pazardan gelen yoğun ilgi, projenin uluslararası yankılarını artırıyor.

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Foto - Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti

Türkiye’nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN’ın P1 prototipinin Ankara’da kendi gücüyle pistte ilk taksi testini gerçekleştirmesi uluslararası savunma basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

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Foto - Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti

P1 prototipindeki aerodinamik değişimleri, stealth (düşük görünürlük) güncellemelerini ve yerli sensör entegrasyonlarını mercek altına alırken, Türkiye'nin küresel savunma pazarında ABD ürünlerine güçlü bir alternatif sunduğuna dikkat çekildi.

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Foto - Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti

Güneydoğu Asya’nın önde gelen yayınlarından Malezya merkezli Defence Security Asia (DSA) ve Endonezyalı Indomiliter, P1 prototipinin başarısını manşetlerine taşıdı. P1’in aerodinamik stabilizatörlerinde yapılan revizyonlar ve radar kesit alanını (RCS) düşüren yeni gövde konturları detaylandırıldı.

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Foto - Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti

Endonezya’nın 48 adetlik KAAN siparişine atıfta bulunulan haberlerde; Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin de projeye olan ilgisinin Türkiye’yi küresel beşinci nesil savaş uçağı pazarında ABD, Rusya ve Çin’in dışında dördüncü ana merkez haline getireceği ifade edildi.

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Foto - Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti

Rusça ve Arapça yayın yapan Moscow News kanalı ise KAAN’ın pist üzerindeki güç ve taksi testlerini "Tarihi bir gelişme: Türkiye'nin imalatı dünya sahnesini şaşırtıyor" başlığıyla duyurdu. Açıklamada, beşinci nesil KAAN’ın sergilediği bu hızlı operasyonel ilerleme ile Türkiye’nin doğrudan gelişmiş savaş uçağı üreten ülkeler ligine girdiği belirtildi. Rus analizciler, yerli platformun önümüzdeki dönemde pazar genelinde Amerikan ve Avrupalı rakip savaş uçaklarının yerini alacak bir konuma erişeceğinin altı çizildi.

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