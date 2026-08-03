Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti
Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın P1 prototipinin Ankara'da kendi gücüyle pistte gerçekleştirdiği taksi testi uluslararası savunma basınında geniş yankı uyandırdı. Aerodinamik güncellemeleri ve radardan gizlenme özellikleriyle mercek altına alınan yerli platform, Batı ambargolarını boşa çıkararak Türkiye'yi dünyanın öncü uçak üreticileri ligine taşıdı. Endonezya'nın 48 uçaklık dev siparişi başta olmak üzere küresel pazardan gelen yoğun ilgi, projenin uluslararası yankılarını artırıyor.