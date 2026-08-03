“Sonumuzun başlangıcı” diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN ile İHA ve SİHA alanındaki devrim niteliğindeki hamleleri, komşu ülke Yunanistan'da büyük bir panik ve endişe dalgası oluşturdu. Yunan basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin yalnızca yeni silahlar üretmediği, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeyi kökten değiştirecek kapsamlı bir askeri dönüşüm gerçekleştirdiği vurgulandı. 250 uçaklık seri üretim hedefi ve artan bağımsızlık hamlelerinin, bölgedeki tüm jeopolitik dengeleri Türkiye lehine kalıcı olarak yeniden şekillendirdiği kabul edildi.