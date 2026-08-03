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"Sonumuzun başlangıcı" diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Sonumuzun başlangıcı” diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN ile İHA ve SİHA alanındaki devrim niteliğindeki hamleleri, komşu ülke Yunanistan'da büyük bir panik ve endişe dalgası oluşturdu. Yunan basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin yalnızca yeni silahlar üretmediği, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeyi kökten değiştirecek kapsamlı bir askeri dönüşüm gerçekleştirdiği vurgulandı. 250 uçaklık seri üretim hedefi ve artan bağımsızlık hamlelerinin, bölgedeki tüm jeopolitik dengeleri Türkiye lehine kalıcı olarak yeniden şekillendirdiği kabul edildi.

#1
Foto - "Sonumuzun başlangıcı" diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN ile İHA ve SİHA alanındaki başarıları Yunanistan'da paniğe sebep oldu. BankingNews'te yayımlanan "Yunan hava savunması için sonun başlangıcı" başlıklı analizde, Türkiye'nin yalnızca yeni silah sistemleri üretmediği, hava gücünü kapsamlı biçimde dönüştürdüğü öne sürüldü. Öte yandan Yunanistan merkezli Pentapostagma tarafından yayımlanan "Türkler KAAN savaş uçağıyla uçuşa geçiyor" başlıklı haberde, Türkiye'de geliştirilen İHA ve SİHA sistemlerinin Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceği yazıldı.

#2
Foto - "Sonumuzun başlangıcı" diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

Yunanistan merkezli BankingNews, Türkiye'nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı ile yapay zekâ destekli insansız hava araçları programlarının Yunan savunma çevreleri tarafından yakından takip edildiğini aktardı.

#3
Foto - "Sonumuzun başlangıcı" diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

BankingNews'te yayımlanan "Hayranlık uyandıran gelişme, Yunan hava savunması için sonun başlangıcı" başlıklı analizde, Türkiye'nin yalnızca yeni silah sistemleri üretmediği, hava gücünü kapsamlı biçimde dönüştürdüğü öne sürüldü. Haberde, Türkiye'nin son yıllarda insansız hava araçları alanında kaydettiği ilerlemenin uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlendiği belirtildi. KAAN'ın geliştirme ve test sürecinde de önemli aşamaların geride bırakıldığı ifade edildi.

#4
Foto - "Sonumuzun başlangıcı" diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

Türkiye'nin KAAN projesiyle beşinci nesil savaş uçağı geliştirebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girmeyi hedeflediği vurgulandı. BankingNews'in "Amansız Türk planı" ifadesini kullandığı bölümde, KAAN programı kapsamında üç ön seri prototip üretileceği ve ilerleyen süreçte toplam 250 uçağın seri üretiminin hedeflendiği ileri sürüldü. Haberde ayrıca, ilk 20 adet Block 10 KAAN için geçen ay sözleşme imzalandığı iddia edildi. Yunan haber sitesi, mevcut çalışmaların sürmesi halinde KAAN ve insansız savaş uçaklarının Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık hedefini güçlendireceğini savundu. Bu gelişmelerin Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeyi değiştirebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

#5
Foto - "Sonumuzun başlangıcı" diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

KAAN'a ilişkin bir başka analiz de Yunanistan merkezli Pentapostagma tarafından yayımlandı. "Türkler KAAN savaş uçağıyla uçuşa geçiyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin KAAN programında yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi.

#6
Foto - "Sonumuzun başlangıcı" diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü

Pentapostagma, Türkiye'de geliştirilen İHA ve SİHA sistemlerinin bölgedeki hava gücü dengeleri üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini öne sürdü.

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