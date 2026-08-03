Kıyıya vuran 53 yıllık şişedeki sır çözüldü! “Beni kaçırdılar” mesajının ardındaki hikaye herkesi şaşırttı

Saatler sonra John, Blair Brown'ın kız kardeşi Allison Spencer ile iletişime geçti. Spencer, mektubun aslında kendi el yazısı olduğunu açıkladı. Spencer, "Kelimelerin hepsini nasıl yazacağından emin olmadığı için onun yerine yazmayı teklif ettim. Bu onun hikayesiydi ve ben de yazıcıydım" dedi. Kız kardeşinin sıra dışı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Spencer, ''Gerçekten harika bir mizah anlayışına sahipti. Bu fikre hemen kapıldı ve bu çılgın hikayeyi uydurdu.'' ifadelerini kullandı. Şişenin içindeki notu, Spencer'a gönderen John, onunla bu kadar kısa sürede iletişim kurabilmesine hayretler içinde kaldığını açıkladı. NJ.com'un haberine göre John, "Dünyanın işleyiş biçiminin oldukça büyüleyici olduğunu hissettim; kelimenin tam anlamıyla 53 yıldır gizli kalmış bir şeyi alıp içeriğini internete koyabiliyorsunuz ve 12 saatten kısa bir sürede onunla iletişime geçebiliyorsunuz" dedi. John'un tesadüfen merhum kız kardeşiyle aynı doğum gününü paylaştığını da keşfeden Spencer, 6ABC'ye verdiği demeçte, notunu evinde bir çerçeve içinde sergilemeyi planladığını söyledi ve "Yazdığımız sırada, bulunacağından gerçekten emindi." diye belirtti.