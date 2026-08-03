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Kıyıya vuran 53 yıllık şişedeki sır çözüldü! "Beni kaçırdılar" mesajının ardındaki hikaye herkesi şaşırttı

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Kıyıya vuran 53 yıllık şişedeki sır çözüldü! “Beni kaçırdılar” mesajının ardındaki hikaye herkesi şaşırttı

ABD'nin New Jersey eyaletindeki sulak alanlarda temizlik yaptığı sırada 1973 yılında yazılmış gizemli bir şişe bulan işçi, kısa süre içinde notu kaleme alan kişinin kız kardeşine ulaştı. 9 yaşındayken yazılan ve acımasız sünger avcıları tarafından kaçırıldığını iddia eden mizahi mesajın arkasından, yazarın yıllar önce vefat ettiği gerçeği ve dokunaklı bir aile hatırası çıktı. Aradan geçen yarım asra rağmen internet sayesinde sadece 12 saat içinde kurulan bu olağanüstü iletişim, görenleri hayrete düşürdü.

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Foto - Kıyıya vuran 53 yıllık şişedeki sır çözüldü! "Beni kaçırdılar" mesajının ardındaki hikaye herkesi şaşırttı

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Cape May County'de bulunan Upper Township'teki sulak alanlarda temizlik çalışması yapan John Kauterman, 1973 yılında 9 yaşında bir kız çocuğu tarafından yazılan bir şişe içindeki mesajı buldu. Jersey kıyılarına vuran şişenin içindeki mesajda şunlar yazıyordu: ''Bu şişe, 20 Ağustos 1973'te, beni kaçıranlar beni Atlantik Okyanusu'ndaki bir adaya götürürken, Ocean City'deki 2. Cadde plajında ​​sürüklenirken bulundu. Lütfen aileme, acımasız sünger avcılarından oluşan bir çetenin beni köpekbalığı dolu sularda onlar için dalış yapmaya zorladığını bildirin!'' John, 53 yıl öncesinden gelen bu mesajı okuduğunda, "İlk düşüncem 'Tamam, bu bir çocuğun şakası gibi geliyor' oldu" dedi. Ardından bunu yerel bir Facebook sayfasında paylaştı. Bu sayede mesajı yazan Blair Brown'ın 2017 yılında 52 yaşında kanserden öldüğünü öğrendi.

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Foto - Kıyıya vuran 53 yıllık şişedeki sır çözüldü! "Beni kaçırdılar" mesajının ardındaki hikaye herkesi şaşırttı

Saatler sonra John, Blair Brown'ın kız kardeşi Allison Spencer ile iletişime geçti. Spencer, mektubun aslında kendi el yazısı olduğunu açıkladı. Spencer, "Kelimelerin hepsini nasıl yazacağından emin olmadığı için onun yerine yazmayı teklif ettim. Bu onun hikayesiydi ve ben de yazıcıydım" dedi. Kız kardeşinin sıra dışı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Spencer, ''Gerçekten harika bir mizah anlayışına sahipti. Bu fikre hemen kapıldı ve bu çılgın hikayeyi uydurdu.'' ifadelerini kullandı. Şişenin içindeki notu, Spencer'a gönderen John, onunla bu kadar kısa sürede iletişim kurabilmesine hayretler içinde kaldığını açıkladı. NJ.com'un haberine göre John, "Dünyanın işleyiş biçiminin oldukça büyüleyici olduğunu hissettim; kelimenin tam anlamıyla 53 yıldır gizli kalmış bir şeyi alıp içeriğini internete koyabiliyorsunuz ve 12 saatten kısa bir sürede onunla iletişime geçebiliyorsunuz" dedi. John'un tesadüfen merhum kız kardeşiyle aynı doğum gününü paylaştığını da keşfeden Spencer, 6ABC'ye verdiği demeçte, notunu evinde bir çerçeve içinde sergilemeyi planladığını söyledi ve "Yazdığımız sırada, bulunacağından gerçekten emindi." diye belirtti.

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