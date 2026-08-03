Kıyıya vuran 53 yıllık şişedeki sır çözüldü! “Beni kaçırdılar” mesajının ardındaki hikaye herkesi şaşırttı
ABD'nin New Jersey eyaletindeki sulak alanlarda temizlik yaptığı sırada 1973 yılında yazılmış gizemli bir şişe bulan işçi, kısa süre içinde notu kaleme alan kişinin kız kardeşine ulaştı. 9 yaşındayken yazılan ve acımasız sünger avcıları tarafından kaçırıldığını iddia eden mizahi mesajın arkasından, yazarın yıllar önce vefat ettiği gerçeği ve dokunaklı bir aile hatırası çıktı. Aradan geçen yarım asra rağmen internet sayesinde sadece 12 saat içinde kurulan bu olağanüstü iletişim, görenleri hayrete düşürdü.