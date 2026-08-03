  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti Nükleer santraller çok baskı altında: Aşırı sıcaklar vurdu! Tehdidi Çok ciddi yaklaşmış... Teknoloji sektöründe yapay zekâ yatırımı büyürken istihdam daraldı Kilis cezaevinde o anlar yaşandı! Akılamaz olay: Gece iki hükümlü firar etti... 2 kişinin planı vardı ama tutmadı
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor

Uluslararası bir bilim ekibinin 1,5 milyondan fazla yetişkinin sağlık verilerini 18 yıl boyunca takip ederek gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, beslenme alışkanlıklarının tehlikeli yüzünü gözler önüne serdi. Düzenli olarak şekerli gazlı içecek tüketmenin en sık görülen iki karaciğer kanseri türünün gelişme riskini ciddi oranda artırdığı, tüketilen her ek bardağın tehlikeyi katladığı tespit edildi. Obezite ve diğer etkenler arındırılarak yapılan bu kritik analiz, şeker tüketiminin sağlığımız üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor

ABD ve Avrupa'da yürütülen araştırmaları bir araya getiren uluslararası bilim ekibi, beslenme alışkanlıklarının karaciğer kanseri üzerindeki etkisini mercek altına aldı. Toplam 11 bilimsel çalışmanın değerlendirildiği analizde, araştırmanın başlangıcında kanser tanısı bulunmayan 1,5 milyondan fazla yetişkinin sağlık verileri incelendi.

#2
Foto - Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor

Katılımcılar yaklaşık 18 yıl boyunca takip edildi. Bu süre içinde 2 bin 811 kişiye karaciğer kanseri teşhisi konulurken, elde edilen bulgular şekerli içecek tüketimi ile hastalık riski arasında dikkat çekici bir ilişki olduğunu gösterdi.

#3
Foto - Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor

Araştırmacılar; yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel aktivite düzeyi ve obezite gibi kanser riskini etkileyebilecek faktörleri de analizlerine dahil etti. Tüm bu değişkenler dikkate alındığında, düzenli şekerli gazlı içecek tüketen bireylerde karaciğer kanseri riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.

#4
Foto - Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor

Araştırmanın sonuçlarına göre, günlük tüketilen her ilave bir bardak şekerli içecek, karaciğer kanserinin en sık görülen iki alt türüne yakalanma olasılığını artırıyor.

#5
Foto - Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor

Veriler, her bir ek şekerli içeceğin hepatosellüler karsinom riskini yüzde 10, intrahepatik kolanjiyokarsinom olarak adlandırılan safra yolu kanseri riskini ise yüzde 15 yükselttiğini ortaya koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!
Dünya

Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait "Yanina" adlı konteyner gemisinin, Karadeniz'de insansız hava aracı (..
Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu! Özgür’e destek verene maaş iddiası
Siyaset

Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu! Özgür’e destek verene maaş iddiası

CHP’den istifa eden Özgür Özel ve 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti, bir canlı yayında mikrofonu açık kalan Faruk Turan’ın destekçi sosy..
'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...
Gündem

'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...

Gözaltına alınan CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aylık geliri ve dudak uçuklatan serveti ortaya çıktı. Aylık kazancı..
İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız
Dünya

İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna'nın son 24 saat içinde Tahran ile temasa geçerek, ABD'nin ..
DSÖ alarm verdi! Ebola salgını kontrolden çıktı
Gündem

DSÖ alarm verdi! Ebola salgını kontrolden çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınının kontrol altına alınamadığını açıkladı. Teyit ..
ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler
Dünya

ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler

Irak yönetimi, ülke topraklarının komşu devletlere yönelik askerî operasyonlarda çıkış noktası veya geçiş hattı olarak kullanılmasına kesinl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23