Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor

Uluslararası bir bilim ekibinin 1,5 milyondan fazla yetişkinin sağlık verilerini 18 yıl boyunca takip ederek gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, beslenme alışkanlıklarının tehlikeli yüzünü gözler önüne serdi. Düzenli olarak şekerli gazlı içecek tüketmenin en sık görülen iki karaciğer kanseri türünün gelişme riskini ciddi oranda artırdığı, tüketilen her ek bardağın tehlikeyi katladığı tespit edildi. Obezite ve diğer etkenler arındırılarak yapılan bu kritik analiz, şeker tüketiminin sağlığımız üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.