Açıklama geldi: 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin 225 adet İHA ile saldırıya geçtiler
ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesiyle Karadeniz'de çatışmanın dozajı daha da arttı. Son bir ayda 6 bin 225 adet İHA ile saldırı düzenlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesiyle Karadeniz'de çatışmanın dozajı daha da arttı. Son bir ayda 6 bin 225 adet İHA ile saldırı düzenlendi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Temmuz ayında başkent bölgesine yönelik rekor düzeyde insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.
Sobyanin, 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar olan sürede Moskova bölgesi yönüne toplam 6.225 İHA gönderildiğini belirtti.
Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık saldırı girişimi sayısı olarak dikkat çekiyor.
Moskova Belediye Başkanı'nın açıklamasına göre, bu İHA'lardan 780'i, hava savunma sistemleri tarafından başkente yaklaşırken imha edildi. İHA'ların büyük bir kısmının ise Moskova'ya uzak yaklaşımlarda etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Sobyanin bu verileri, kişisel "Max" adlı mesajlaşma platformu üzerinden duyurdu. Moskova ve çevresine yönelik bu yoğun İHA saldırıları, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırı kapasitesindeki artışa işaret ediyor.
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