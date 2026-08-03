  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mavi Vatan’da kural tanımayan canavar: ASELSAN’ın TUFAN’ı denizleri titretecek! Tek vuruşta batıracak “Sonumuzun başlangıcı” diyerek duyurdular! Türkiye’nin yerli gücü KAAN komşuyu dehşete düşürdü Amerikalı petrol devinden beklenmedik Türkiye kararı: Beklentiler boşa çıktı çekildiler Bilim insanları 1,5 milyon insanı inceledi: Günde bir bardak içmek bile kanser riskini artırıyor Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor: Milli Muharip Uçak KAAN piste indi, ambargolar çöpe gitti Nükleer santraller çok baskı altında: Aşırı sıcaklar vurdu! Tehdidi Çok ciddi yaklaşmış... Teknoloji sektöründe yapay zekâ yatırımı büyürken istihdam daraldı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Açıklama geldi: 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin 225 adet İHA ile saldırıya geçtiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Açıklama geldi: 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin 225 adet İHA ile saldırıya geçtiler

ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesiyle Karadeniz'de çatışmanın dozajı daha da arttı. Son bir ayda 6 bin 225 adet İHA ile saldırı düzenlendi.

#1
Foto - Açıklama geldi: 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin 225 adet İHA ile saldırıya geçtiler

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Temmuz ayında başkent bölgesine yönelik rekor düzeyde insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

#2
Foto - Açıklama geldi: 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin 225 adet İHA ile saldırıya geçtiler

Sobyanin, 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar olan sürede Moskova bölgesi yönüne toplam 6.225 İHA gönderildiğini belirtti.

#3
Foto - Açıklama geldi: 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin 225 adet İHA ile saldırıya geçtiler

Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık saldırı girişimi sayısı olarak dikkat çekiyor.

#4
Foto - Açıklama geldi: 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin 225 adet İHA ile saldırıya geçtiler

Moskova Belediye Başkanı'nın açıklamasına göre, bu İHA'lardan 780'i, hava savunma sistemleri tarafından başkente yaklaşırken imha edildi. İHA'ların büyük bir kısmının ise Moskova'ya uzak yaklaşımlarda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

#5
Foto - Açıklama geldi: 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin 225 adet İHA ile saldırıya geçtiler

Sobyanin bu verileri, kişisel "Max" adlı mesajlaşma platformu üzerinden duyurdu. Moskova ve çevresine yönelik bu yoğun İHA saldırıları, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırı kapasitesindeki artışa işaret ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık sosyal konut açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık sosyal konut açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak
Gündem

‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, sınıra sadece 40 kilometre mesafede yeni bir hava indirme taarruz tugayı kurmaya başladı. Bölgedeki..
Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!
Gündem

Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir televizyon programında sergilediği Haddini Aşan ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başs..
Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar
Gündem

Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda hizmete sunulan yüzme havuzu, özel bireylerin yaz aylarını hem eğlenceli he..
Çatıdaki çıplak şahıs paniğe neden oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Gündem

Çatıdaki çıplak şahıs paniğe neden oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatısında çıplak halde dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, intihar girişimi yaşandığını sanarak ekiplere ihba..
ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler
Dünya

ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler

Irak yönetimi, ülke topraklarının komşu devletlere yönelik askerî operasyonlarda çıkış noktası veya geçiş hattı olarak kullanılmasına kesinl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23