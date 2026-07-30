Tükendiler, yok oluyorlar: 15'ten fazla ülke rotayı alelacele Türkiye'ye kırdı

İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi-Askeri Bürosu başkanlığını yapmış olan emekli Tuğgeneral Dror Shalom ülkesinin düştüğü durumu bu hafta verdiği röportajında şu sözlerle ifade ediyor: “Stratejik düzeyde, hiçbir cephede kesin bir sonuca ulaşamadık. Hamas hâlâ ayakta; Hizbullah silahsızlanmaktan çok uzak; İran, nükleer programını biraz geri çekmiş olsak da hâlâ varlığını sürdürüyor ve Amerikalılarla Hürmüz Boğazı konusunda, nükleer mesele üzerinde bile olmayan müzakereler yürütüyor. Ve tüm bunlar, İsrail'in [uluslararası] itibarının, bence eşi benzeri görülmemiş bir dip noktasında olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin de en iyi durumda olmadığı bir dönemde yaşanıyor."