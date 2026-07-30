Tükendiler, yok oluyorlar: 15'ten fazla ülke rotayı alelacele Türkiye'ye kırdı

ran’ın, ortak düşmana karşı samimi bölgesel dayanışma içinde olması, geçmiş kırgınlıkları aşmanın yolunu açabilir. İran halkının yaşadığı acılar, tüm Müslümanları derinden etkilemektedir; bizi bu acılar birleştirmelidir. Hiç kimse Sünni-Şii ayrımını körükleyen dış güçlerin oyununa gelmemelidir. Yakın zamanda Sünni Afganistan’ı işgal eden, Sünni Irak yönetimini deviren, Sünni Filistin’i ele geçirmek isteyen Haçlı-Siyonist koalisyonu şimdi de Şii İran’a saldırıyor. Halbuki bu düşman koalisyonu, Afganistan, Irak ve Suriye’de İran rejimi ile çok sıkı ve örtülü bir işbirliği yapmıştı. Ama artık devletler arası ilişkiler hızla değişiyor. Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Körfez devletleri, Libya, Cezayir, Senegal, Nijer, Nijerya, Mali, Burkina Faso, Somali, Sudan gibi çok sayıda bölge veya Afrika ülkesinin Ankara’ya yönelmesi, bölgesel liderliğin Türkiye’ye kaydığını göstermektedir.