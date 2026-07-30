Aman dikkat dediler ve İngilizlere kapıyı kapattılar: Osimhen dosyası kapatıldı

Ancak yönetim, Nijeryalı yıldızın bu yaz kesinlikle satılmayacağını iletti. Aracı isimlerle para konusu bile konuşulmadı. Bu sebeple hiçbir Premier Lig temsilcisi resmi adım atamıyor. Yönetimin bu konuda herhangi bir endişesi de yok. Çünkü Osimhen Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.