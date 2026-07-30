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Aman dikkat dediler ve İngilizlere kapıyı kapattılar: Osimhen dosyası kapatıldı

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Aman dikkat dediler ve İngilizlere kapıyı kapattılar: Osimhen dosyası kapatıldı

Galatasaray'ın makinası için İngilizlerin kulis çalışmaları sürüyor...

#1
Foto - Aman dikkat dediler ve İngilizlere kapıyı kapattılar: Osimhen dosyası kapatıldı

Şu anda birçok İngiliz ekibi, Victor Osimhen'le ilgileniyor. Bugüne kadar birçok aracı kullanıldı. Nijeryalı yıldızda ayrılık gelişmelerinin yaşanmama sebebi ise yönetim...

#2
Foto - Aman dikkat dediler ve İngilizlere kapıyı kapattılar: Osimhen dosyası kapatıldı

Bu transfer döneminde birçok İngiliz takımı golcü arıyor. Ada basınında Victor Osimhen'le ilgili pek haber çıkmıyor. Bunun arkasında ise Galatasaray Yönetimi var. Premier Lig ekiplerinin aracılar vasıtasıyla oyuncunun durumu hakkında bilgi almaya çalıştığı öğrenildi.

#3
Foto - Aman dikkat dediler ve İngilizlere kapıyı kapattılar: Osimhen dosyası kapatıldı

Ancak yönetim, Nijeryalı yıldızın bu yaz kesinlikle satılmayacağını iletti. Aracı isimlerle para konusu bile konuşulmadı. Bu sebeple hiçbir Premier Lig temsilcisi resmi adım atamıyor. Yönetimin bu konuda herhangi bir endişesi de yok. Çünkü Osimhen Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.

#4
Foto - Aman dikkat dediler ve İngilizlere kapıyı kapattılar: Osimhen dosyası kapatıldı

Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki forvetin bonservisini 2025 yazında 75 milyon euro karşılığında Napoli'den almıştı.

#5
Foto - Aman dikkat dediler ve İngilizlere kapıyı kapattılar: Osimhen dosyası kapatıldı

İtalyan ekibinin sonraki satıştaki kardan 'luk pay hakkı var. 1.86 boyundaki futbolcunun Galatasaray'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

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