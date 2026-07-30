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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000'e girdi

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000'e girdi

ODTÜ bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 3 Bin Üniversitesi" sıralamasında, Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'de yer alma başarısı gösterdi.

#1
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000'e girdi

Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu. Dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 gösterge yer aldı.

#2
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000'e girdi

Buna göre, göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3 bin üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu. Türkiye'den 500-1000 arasında 13 üniversite listeye girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585'inci olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu.

#3
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000'e girdi

Dünya sıralamalarında Hacettepe Üniversitesini takip eden üniversiteler şöyle: "İstanbul Teknik Üniversitesi 710'uncu, Ankara Üniversitesi 748'inci, Gazi Üniversitesi 824'üncü, Koç Üniversitesi 832'nci, İstanbul Üniversitesi 890'ıncı, Ege Üniversitesi 891'inci, Atatürk Üniversitesi 894'üncü, ODTÜ 936'ncı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958'inci, Yakın Doğu Üniversitesi 971'inci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 977'nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 981'inci." Ayrıca, URAP dünya sıralamasında ilk 3 bin üniversite arasında Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu yer aldı.

#4
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000'e girdi

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ HARVARD OLDU: ODTÜ URAP'ın sıralamasında birinci olan üniversite, ABD'den Harvard Üniversitesi oldu. Çin'den Zhejiang Üniversitesi 2'nci, aynı ülkeden Shanghai Jiao Tong Üniversitesi 3'üncü ve Tsinghua Üniversitesi 4'üncü, İngiltere'den College London Üniversitesi 5'inci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi 6'ncı, İngiltere'den Oxford Üniversitesi 7'nci, Çin'den Peking Üniversitesi 8'inci, ABD'den Stanford Üniversitesi 9'uncu, Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi ise 10'uncu olarak sıralamaya girdi. Böylelikle Çin, ilk 10'da 5 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i 2'şer üniversitesiyle ABD ve İngiltere, 1 üniversitesiyle Kanada izledi.

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Yorumlar

celal

ilk yüzde varmıyız göremedim de
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