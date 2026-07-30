Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat! Telefonlara acil kodlu mesaj gitti: Gördüğünüz an hemen arayın
Tarım ve Orman Bakanlığı, dokuz ille ilgili kritik bir uyarı yayımladı. Vatandaşlar kısa mesajla bilgilendirilirken herkese 'hassasiyet' vurgusu yapıldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, dokuz ille ilgili kritik bir uyarı yayımladı. Vatandaşlar kısa mesajla bilgilendirilirken herkese 'hassasiyet' vurgusu yapıldı.
Tarım Ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından yüksek risk taşıyan 9 ildeki tüm cep telefonu kullanıcılarına acil uyarı mesajı gönderdi. Vatandaşlar, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları ve ihbar konusunda uyarıldı.
Bakanlık, hava sıcaklıklarının yükselmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle artan orman yangını riskine karşı önlemlerini artırdı. Bu kapsamda, risk altındaki illerde bulunan cep telefonu kullanıcılarına yangın tehlikesine ilişkin bilgilendirme ve uyarı mesajı gönderildi.
Uyarı mesajının gönderildiği orman yangını açısından riskli 9 il şu şekilde sıralandı: Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana
Bakanlık tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması istenerek açık alanlarda ateş yakılmaması çağrısı yinelendi. Mesajda, en küçük bir duman ya da alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı.
Gönderilen uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı: "Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."
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