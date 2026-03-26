Rus devi Yandex AI'de Türkiye şaşkınlığı! Herkes o ülkeyi arıyor
Rus arama motoru Yandex AI, Türkiye ile Romanya arasındaki maç öncesi arama trafiğinin anormal bir şekilde yükseldiğini duyurdu.

Yandex AI, bugün oynanacak Dünya Kupası eleme maçı kapsamında Romanya ile ilgili arama trafiğinin mart ortasında haftalık bazda yüzde 40'tan fazla artış gösterdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, bugün oynanacak Dünya Kupası eleme maçında Romanya ile karşılaşmaya hazırlanırken, Türkiye'deki kullanıcılar arasında Romanya'ya olan ilgi de hızla artıyor. Yandex AI verilerine göre, mart ortasında Romanya ile ilgili arama trafiği haftalık bazda yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.

Bu artışın arkasındaki temel etken futbol oldu. Türkiye'de "Romanya" ile ilgili en çok aranan kelime "maç" olurken, bunu "vize" ve "saat" gibi daha pratik aramalar izledi. Kullanıcılar aynı zamanda maçın ne zaman, nerede oynanacağı ve nasıl izlenebileceği gibi karşılaşmaya dair detayları da yoğun şekilde araştırıyor.

Arama verileri, kilit oyunculara yönelik yoğun ilgiyi de ortaya koyuyor. Son bir ayda en çok aranan milli futbolcular listesinde Arda Güler ilk sırada yer alırken, onu Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Orkun Kökçü takip etti. Maç yaklaştıkça ilgi sadece futbolla sınırlı kalmayıp, kullanıcılar "Romanya nerede?" ve "Romanya'da hangi dil konuşuluyor?" gibi temel bilgileri de yeniden araştırıyor.

Maçın İstanbul'da oynanacak olması nedeniyle birçok taraftar sadece karşılaşmayı takip etmekle kalmayıp gününü de buna göre planlıyor. Yandex AI ise maç analizleri, anlık gelişmeler ve özetler dahil karşılaşma hakkında tüm bilgileri bir platformda sunuyor. Maçı daha iyi anlamak isteyenler için Yandex AI, haberler ve açık kaynaklardan derlenen özetler sunuyor. Önceki maç analizleri, takımların form durumu ve oyuncu performanslarını içeren bu bilgiler sayesinde kullanıcılar, farklı platformlar arasında dolaşmadan hızlıca bilgiye ulaşabilir.

Maç sırasında kullanıcılar, uygulamadaki maç kartları sayesinde önemli anları takip edebiliyor, skorları hemen öğrenebiliyor ve öne çıkan pozisyonları izleyebiliyor. Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için kullanıcılar bildirimleri açarak, yaklaşan maçları veya ilgilerini çeken diğer konuları takip edebiliyor. Yandex AI, taraftarların maç heyecanına daha fazla dahil olmasını sağlayan etkileşimli özellikler de sunuyor. Bunlar içerisinde fotoğrafları milli takım temasıyla canlandıran filtrelerden, kullanıcıların oyuncu tahmini yaptığı mini oyunlar gibi eğlenceli deneyimlere kadar birçok seçenek bulunuyor.

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!
Dünya

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!

En az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü Bangladeş'teki Padma Nehri'ni geçmek için feribota girmeye çalıştığı sırada nehre düştü. Otobüs ile bi..
İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti
Gündem

İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

İran Devlet Televizyonu, Tahran’ın ABD’nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifini reddettiğini açıkladı. Tahran yönetimi, ateşkes için kendi..
İsrail’in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!
Dünya

İsrail’in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!

Modern İsrail Devleti, kuruluşunun 80. yılına yaklaşırken hem iç politikada hem de uluslararası arenada ciddi bir varoluşsal tartışmanın oda..
Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı
Aktüel

Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı

Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde bir kadın, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Haya..
Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez
Gündem

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarına gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri ..
Mecliste tansiyon yükseldi! O ülke için verilen şok teklif reddedildi!
Gündem

Mecliste tansiyon yükseldi! O ülke için verilen şok teklif reddedildi!

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid tarafından sunulan ve Katar’ın resmen "düşman devlet" olarak ilan edilmesini öngören yasa tasarısı, İ..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23