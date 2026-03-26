Rus devi Yandex AI'de Türkiye şaşkınlığı! Herkes o ülkeyi arıyor
Rus arama motoru Yandex AI, Türkiye ile Romanya arasındaki maç öncesi arama trafiğinin anormal bir şekilde yükseldiğini duyurdu.
Rus arama motoru Yandex AI, Türkiye ile Romanya arasındaki maç öncesi arama trafiğinin anormal bir şekilde yükseldiğini duyurdu.
Yandex AI, bugün oynanacak Dünya Kupası eleme maçı kapsamında Romanya ile ilgili arama trafiğinin mart ortasında haftalık bazda yüzde 40'tan fazla artış gösterdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, bugün oynanacak Dünya Kupası eleme maçında Romanya ile karşılaşmaya hazırlanırken, Türkiye'deki kullanıcılar arasında Romanya'ya olan ilgi de hızla artıyor. Yandex AI verilerine göre, mart ortasında Romanya ile ilgili arama trafiği haftalık bazda yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.
Bu artışın arkasındaki temel etken futbol oldu. Türkiye'de "Romanya" ile ilgili en çok aranan kelime "maç" olurken, bunu "vize" ve "saat" gibi daha pratik aramalar izledi. Kullanıcılar aynı zamanda maçın ne zaman, nerede oynanacağı ve nasıl izlenebileceği gibi karşılaşmaya dair detayları da yoğun şekilde araştırıyor.
Arama verileri, kilit oyunculara yönelik yoğun ilgiyi de ortaya koyuyor. Son bir ayda en çok aranan milli futbolcular listesinde Arda Güler ilk sırada yer alırken, onu Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Orkun Kökçü takip etti. Maç yaklaştıkça ilgi sadece futbolla sınırlı kalmayıp, kullanıcılar "Romanya nerede?" ve "Romanya'da hangi dil konuşuluyor?" gibi temel bilgileri de yeniden araştırıyor.
Maçın İstanbul'da oynanacak olması nedeniyle birçok taraftar sadece karşılaşmayı takip etmekle kalmayıp gününü de buna göre planlıyor. Yandex AI ise maç analizleri, anlık gelişmeler ve özetler dahil karşılaşma hakkında tüm bilgileri bir platformda sunuyor. Maçı daha iyi anlamak isteyenler için Yandex AI, haberler ve açık kaynaklardan derlenen özetler sunuyor. Önceki maç analizleri, takımların form durumu ve oyuncu performanslarını içeren bu bilgiler sayesinde kullanıcılar, farklı platformlar arasında dolaşmadan hızlıca bilgiye ulaşabilir.
Maç sırasında kullanıcılar, uygulamadaki maç kartları sayesinde önemli anları takip edebiliyor, skorları hemen öğrenebiliyor ve öne çıkan pozisyonları izleyebiliyor. Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için kullanıcılar bildirimleri açarak, yaklaşan maçları veya ilgilerini çeken diğer konuları takip edebiliyor. Yandex AI, taraftarların maç heyecanına daha fazla dahil olmasını sağlayan etkileşimli özellikler de sunuyor. Bunlar içerisinde fotoğrafları milli takım temasıyla canlandıran filtrelerden, kullanıcıların oyuncu tahmini yaptığı mini oyunlar gibi eğlenceli deneyimlere kadar birçok seçenek bulunuyor.
