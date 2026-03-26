  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlber Ortaylı’nın kabrini ziyarete gidenler şoku yaşadı! Ailesinden açıklama geldi Daha doğal deniliyor ama... Şekeri jet hızıyla yükseltiyor! Çayda, hamur işlerinde... MSB hudut hattındaki son bilançoyu paylaştı: 2'si terörist 107 kişi yakalandı Türkiye'ye gelecek mi? Çekyalı forvet için tüm girişimler hızlandırılacak artık! Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler ayağa kalktı: Biz bu savaşta yokuz, askeri üssü kapatın Karşı çıktığı uygulamayı kullanmış! Yanardöner Trump fena yakalandı 'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay cevap geldi Radu'dan... Türk Savunma Sanayii'nden stratejik hamleler: SİPER-1, AKSUNGUR ve MKE'den küresel adımlar! Meğer en pratik yolu buymuş... Kuru fasulyeyi haşlarken içine bir parça ekmek atın Haydut ABD alıkoymuştu! Maduro ile ilgili yeni gelişme var
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Meğer en pratik yolu buymuş... Kuru fasulyeyi haşlarken içine bir parça ekmek atın
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Meğer en pratik yolu buymuş... Kuru fasulyeyi haşlarken içine bir parça ekmek atın

Meğer kuru fasulye yaparken bunu yapmamız o gaz problemini kökten ortadan kaldırıyormuş...

#1
Türk mutfağının baş tacı, yanına pilav ve turşuyla sofraların kralı olan kuru fasulye... Tadına doyum olmasa da pişirdikten sonra herkesin ortak bir korkusu var: Gaz ve şişkinlik problemi. Yıllardır bu sorunu çözmek için karbonat, kimyon, patates veya limon gibi onlarca yöntem denendi. Ancak eski toprakların, usta şeflerin sakladığı öyle bir sır var ki mutfaktaki en büyük derdinizi kökten çözüyor. Tek yapmanız gereken, tencereye bir parça bayat ekmek atmak!

#2
Kuru fasulye sofraların vazgeçilmezi olsa da pişirme sonrası yaşanan şişkinlik ve gaz problemi pek çok kişinin korkulu rüyası haline geliyor. Yıllardır denenen karbonat veya kimyon yöntemlerini unutturacak, eski toprak şeflerin sır gibi sakladığı o yöntem gün yüzüne çıktı: Haşlama suyuna atılan bir parça ekmek! Meğer mutfaktaki o en büyük sorunu saniyeler içinde kökten çözüyormuş. İşte fasulyeyi "gazsız" pişirmenin en pratik ve şaşırtıcı yolu...

#3
Fasulye haşlanırken tencerenin içine atacağınız bir dilim veya bir parça bayat ekmek (tercihen içi), haşlama suyuyla etkileşime girer.

#4
Fasulyenin gaz yapmasına neden olan ve sindirilemeyen karmaşık şekerler (oligosakkaritler) haşlama suyuna geçer. Ekmek, süngerimsi dokusu sayesinde bu gaz yapıcı maddeleri ve suyun yüzeyinde biriken köpükleri adeta bir mıknatıs gibi içine çeker.

#5
Adım Adım Uygulama: Ekmekli Gaz Alma Yöntemi Bu yöntemi etkili kılan sır, doğru zamanda uygulamanızdır: Islatma: Fasulyelerinizi bir gece önceden ılık suda bekletin. Sabah bu suyu dökün ve fasulyeleri durulayın.

#6
Haşlama: Fasulyeleri tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Su kaynamaya başladığında tencerenin içine bir parça bayat ekmek içi atın.

#7
Bekleme: Fasulyeler yumuşayana kadar yaklaşık 20-30 dakika bu şekilde haşlayın. Final: Haşlama işlemi bittiğinde, ekmek parçasını tencereden çıkarıp atın ve haşlama suyunu süzün. Artık fasulyeleriniz pişmeye ve gaz yapmadan afiyetle yenmeye hazır! Usta Şefin Püf Noktası: Ekmek yöntemiyle birlikte fasulyeyi pişirme aşamasına geçtiğinizde içine bir çay kaşığının ucuyla kimyon veya bir tutam kekik eklemek, sindirimi tamamen rahatlatacak nihai dokunuştur.

#8
ASLA YAPMAMANIZ GEREKEN HATA Tencereden çıkardığınız, gaz ve toksinleri emmiş olan o ekmek parçasını sakın yemeyin veya yemeğin içinde bırakmayın! Tüm amacı, o istenmeyen maddeleri bünyesine almaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23