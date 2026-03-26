Ekonomi
Altın tahminleri havada uçuştu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın tahminleri havada uçuştu!

Altına yönelik güncel projeksiyonlarda oldukça geniş bir fiyat aralığı dikkat çekiyor. Önde gelen finans kuruluşları, 2026–2027 döneminde ons altının 4.000 ila 6.500 dolar bandında hareket edebileceğini öngörüyor. Bu geniş tahmin aralığında ise jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel ekonomik görünümün belirleyici olacağı vurgulanıyor. Finans devlerine göre, özellikle belirsizliklerin arttığı senaryolarda altın yukarı yönlü potansiyelini korurken, daha sıkı para politikaları fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir.

Foto - Altın tahminleri havada uçuştu!

Küresel kredi derecelendirme ve yatırım kuruluşları, altın piyasasında beklenen sert hareketlere karşı yatırımcıları uyarıyor. ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ons altında belirgin dalgalanmalar öne çıkarken, değerli metal geçen hafta yaklaşık yüzde 10 gerileyerek 2011’den bu yana en zayıf performansını kaydetti. Ons altın, 28 Ocak’ta 5.589 dolara ulaşarak tarihi zirvesini test etmişti. 2025 yılı boyunca güçlü bir yükseliş eğilimi sergileyen fiyatlar, 2026’nın ilk aylarında da yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası artan belirsizlik, piyasalarda sert oynaklığa yol açtı ve altın fiyatlarında keskin hareketler görüldü. Bu gelişmelerin ardından uluslararası finans kuruluşları altına ilişkin beklentilerini yeniden gözden geçirdi.

Foto - Altın tahminleri havada uçuştu!

FİNANS DEVLERİNDEN FARKLI SENARYOLAR ABD merkezli Citi, yayımladığı raporda ons altının mart sonunda 5.000 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Kurum, 2026’nın ikinci çeyreği için 4.800 dolar, üçüncü çeyreği için 4.400 dolar ve yıl sonu için 4.200 dolar tahmininde bulundu. Banka ayrıca 2027’nin ilk yarısında fiyatların 4.000 dolar civarında dengeleneceğini belirtti. Goldman Sachs ise daha iyimser bir tablo çizerek mart sonunda 4.673 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.865 dolar, üçüncü çeyrekte 5.067 dolar ve yıl sonunda 5.308 dolar seviyelerini öngördü. Kurum, 2027’nin ilk yarısında fiyatların 5.665 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

Foto - Altın tahminleri havada uçuştu!

ING, yukarı yönlü beklentisini koruyarak mart sonu için 4.900 dolar, 2026 ikinci çeyrek için 5.100 dolar, üçüncü çeyrek için 5.300 dolar ve yıl sonu için 5.450 dolar tahminlerini paylaştı. JPMorgan ise daha güçlü bir yükseliş senaryosu ortaya koyarak mart sonunda 5.100 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 5.530 dolar, üçüncü çeyrekte 5.900 dolar ve yıl sonunda 6.300 dolar seviyelerini işaret etti. Banka, 2027’nin ilk yarısında fiyatların 6.560 dolara ulaşabileceğini değerlendirdi.

Foto - Altın tahminleri havada uçuştu!

Standard Chartered, daha ölçülü bir projeksiyonla mart sonunda 4.500 dolar seviyesini öngörürken; 2026 ikinci çeyrek için 4.650 dolar, üçüncü çeyrek için 4.850 dolar ve yıl sonu için 5.150 dolar tahminini paylaştı. 2027’nin ilk çeyreğinde ise fiyatların 5.100 dolar civarında seyredeceği belirtildi.

Foto - Altın tahminleri havada uçuştu!

İsviçre merkezli Julius Baer de kademeli bir yükseliş senaryosu ortaya koydu. Kurum, mart sonunda 4.750 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.825 dolar, üçüncü çeyrekte 4.900 dolar ve yıl sonunda 5.000 dolar seviyelerini işaret etti. 2027’nin ilk yarısında ise fiyatların 5.150 dolara ulaşması bekleniyor.

Foto - Altın tahminleri havada uçuştu!

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!
Dünya

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!

En az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü Bangladeş'teki Padma Nehri'ni geçmek için feribota girmeye çalıştığı sırada nehre düştü. Otobüs ile bi..
İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti
Gündem

İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

İran Devlet Televizyonu, Tahran’ın ABD’nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifini reddettiğini açıkladı. Tahran yönetimi, ateşkes için kendi..
İsrail’in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!
Dünya

İsrail’in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!

Modern İsrail Devleti, kuruluşunun 80. yılına yaklaşırken hem iç politikada hem de uluslararası arenada ciddi bir varoluşsal tartışmanın oda..
Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı
Aktüel

Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı

Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde bir kadın, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Haya..
Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez
Gündem

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarına gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri ..
Mecliste tansiyon yükseldi! O ülke için verilen şok teklif reddedildi!
Gündem

Mecliste tansiyon yükseldi! O ülke için verilen şok teklif reddedildi!

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid tarafından sunulan ve Katar’ın resmen "düşman devlet" olarak ilan edilmesini öngören yasa tasarısı, İ..
