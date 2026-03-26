Altın tahminleri havada uçuştu!

FİNANS DEVLERİNDEN FARKLI SENARYOLAR ABD merkezli Citi, yayımladığı raporda ons altının mart sonunda 5.000 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Kurum, 2026’nın ikinci çeyreği için 4.800 dolar, üçüncü çeyreği için 4.400 dolar ve yıl sonu için 4.200 dolar tahmininde bulundu. Banka ayrıca 2027’nin ilk yarısında fiyatların 4.000 dolar civarında dengeleneceğini belirtti. Goldman Sachs ise daha iyimser bir tablo çizerek mart sonunda 4.673 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.865 dolar, üçüncü çeyrekte 5.067 dolar ve yıl sonunda 5.308 dolar seviyelerini öngördü. Kurum, 2027’nin ilk yarısında fiyatların 5.665 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.