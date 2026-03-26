ABB'de 'Vurgun, sürgün ve rüşvet' çarkının belgeleri ortaya çıktı! 447 milyonluk peyzaj skandalı...

Peyzaj Mimarı Oktay Bayram’ın savcılık ifadesine göre, 2025 yılı başında muhtarlıklara dağıtılmak üzere alınan ağaçlar üzerinden kamunun cebine dev bir el uzatıldı. Sözleşme gereği tanesi 7.500 TL olan "saksılı" ağaçlar yerine, piyasa değeri sadece 2.000 TL olan "rootbaal" (bez sarmalı) ağaçların teslim edildiği tespit edildi. Sadece bu kalemdeki birim fiyat oyunuyla, 45 bin ağaç üzerinden tam 247,5 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu hesaplandı. Üstelik liyakatsiz dikimler nedeniyle Ortaköy Mezarlığı gibi alanlarda kuruyan binlerce ağaçla birlikte toplam zararın 447 milyon TL'yi aştığı iddia ediliyor.