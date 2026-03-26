  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haydut ABD alıkoymuştu! Maduro ile ilgili yeni gelişme var Rus devi Yandex AI'de Türkiye şaşkınlığı! Herkes o ülkeyi arıyor Galatasaray’ın Zeki Çelik planına sürpriz rakip İlber Ortaylı’nın kabrini ziyaret gidenler şoku yaşadı! Ailesinden açıklama geldi Altın tahminleri havada uçuştu! 'Türkiye'ye karşı İsrail bizi korur' diyorlardı! Pişman oldular: Netanyahu bizi sırtımızdan bıçakladı ABB'de 'Vurgun, sürgün ve rüşvet' çarkının belgeleri ortaya çıktı! 447 milyonluk peyzaj skandalı... İşte evde egzama tedavisi için doğal yöntemler ve öneriler... Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor
Gündem
13
Yeniakit Publisher
ABB'de 'Vurgun, sürgün ve rüşvet' çarkının belgeleri ortaya çıktı! 447 milyonluk peyzaj skandalı...
Her fırsatta şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışını savunduğunu iddia eden CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihinin en dikkat çekici usulsüzlük iddialarından biriyle sarsılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına giren şikayetçi ifade tutanakları, belediye iştiraki ANFA üzerinden yürütülen devasa bir rant ağını ve bu çarka çomak sokan bürokratların nasıl tasfiye edildiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

1
#1
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına yansıyan şok edici ifadeler, ABB iştiraki ANFA ve belediyenin üst düzey bürokratları arasındaki kirli ağı deşifre etti. Peyzaj Mimarı Oktay Bayram’ın savcılık tutanaklarına geçen beyanları, Başkent’te tüyü bitmemiş yetimin hakkının nasıl birilerine peşkeş çekildiğini gün yüzüne çıkardı.

#2
İddiaların odağında yer alan ANFA Genel Müdürü ve Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki suçlamalar yenilir yutulur cinsten değil. Tutanaklara göre; 2025 yılı başında muhtarlıklara dağıtılan ağaçlarda devasa bir fiyat oyunu oynandı.

#3
Peyzaj Mimarı Oktay Bayram’ın savcılık ifadesine göre, 2025 yılı başında muhtarlıklara dağıtılmak üzere alınan ağaçlar üzerinden kamunun cebine dev bir el uzatıldı. Sözleşme gereği tanesi 7.500 TL olan "saksılı" ağaçlar yerine, piyasa değeri sadece 2.000 TL olan "rootbaal" (bez sarmalı) ağaçların teslim edildiği tespit edildi. Sadece bu kalemdeki birim fiyat oyunuyla, 45 bin ağaç üzerinden tam 247,5 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu hesaplandı. Üstelik liyakatsiz dikimler nedeniyle Ortaköy Mezarlığı gibi alanlarda kuruyan binlerce ağaçla birlikte toplam zararın 447 milyon TL'yi aştığı iddia ediliyor.

#4
Dosyadaki en vahim iddia ise yolsuzluğun neden yapıldığına dair. Peyzaj Mimarı Bayram’ın ifadesine göre, ANFA Genel Müdürünün, Daire Başkanının odasında hoparlörden duyulan telefon görüşmesinde şu kan donduran ifadeler yer aldı. İddiaya göre ANFA Genel Müdürü "Seçim için para lazım" diyerek, henüz yapılmamış olan "nitelikli toprak serimi" gibi işler üzerinden acil ödeme kalemleri oluşturulmasını istedi. Bu "hayali işler" üzerinden belediye kasasından seçim bütçesine kaynak aktarılmaya çalışıldığı, karşılaşılan direnç üzerine ise baskı ve tehdit mekanizmalarının devreye sokulduğu öne sürüldü.

#5
Belediyedeki rant çarkının nasıl korunduğu ise dürüst personelin tasfiyesiyle kanıtlandı. Usulsüz hak edişleri imzalamayı reddeden Oktay Bayram’ın; Genel Sekreter Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından hedef alındığı belirtildi. İmzalanmayan ödemeler sonrası Bayram, görev yerinden uzaklaştırılarak Fen İşleri Dairesi’ne "sürüldü".

#6
Bu durum, Yavaş yönetiminin liyakat söylemlerinin sadece kağıt üzerinde kaldığını ve yolsuzluğa göz yummayan memurların cezalandırıldığını bir kez daha tescilledi.

#7
Yolsuzluk çarkının bir diğer ayağının ise liyakatsiz ellere teslim edilen peyzaj projeleri olduğu öne sürülüyor.

#8
Ortaköy Mezarlığı gibi alanlarda uygun zemin hazırlığı yapılmadan dikilen binlerce ağacın kuruduğu ve sadece bu bölgedeki kamu zararının 200 milyon TL’yi bulduğu iddia ediliyor.

#9
Skandalın boyutunu artıran en çarpıcı detay ise bu başarısız dikim işlerinin, Mansur Yavaş’ın akrabası olduğu belirtilen bir şahsa yaptırıldığını öne sürülmesi oldu. Kamu kaynaklarının akraba ilişkileri üzerinden hoyratça harcanması, belediyedeki "nepotizm" (akraba kayırmacılığı) iddialarını zirveye taşıdı.

#10
Belediye iştiraki ANFA’nın, ağaç alımlarını belirli firmalardan yaparak piyasada adeta bir tekel oluşturduğu ve rekabeti engellediği ifade tutanaklarına yansıdı. Kirli ilişkiler ağının rüşvet boyutuna ulaştığı iddiaları ise kamuoyunda infial oluşturacak cinsten.

#11
Bir müteahhitin, Anadolu Bulvarı’ndaki eski ANFA serasının kiralanması karşılığında Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’na 3 milyon TL nakit para ve bir daire verdiğini bizzat itiraf ettiği beyan edildi.

#12
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyası kapsamında sunulan bu iddialar ve belgeler, Yavaş yönetiminin "temiz belediyecilik" söyleminin altında yatan karanlık tabloyu deşifre etmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

direkler hariç tek icraatı yurt önlerinden çorba dağıtmak ordanda artık nasıl bir rant varsa yoksa çocukalr umurlarında değilde.

Vatandaş

Takipsizlik kararı alır yan gelir yatar,mansur işi biliyor.Hic umurunda bile olmaz yazin bir kenara.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23