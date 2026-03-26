Galatasaray’ın Zeki Çelik planına sürpriz rakip
Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgilendiği ortaya çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuları için henüz kararını vermiş değil. Roma'nın sözleşmesi sona erecek Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Stephen El Shaarawy ve Zeki Çelik için sezonun bitmesini beklediği ifade edildi.
Roma'nın sözleşme yenileme görüşmeleri için stratejik olarak sezon sonunu beklediği ve oyuncunun maaşından daha düşük bir teklifte bulunmayı tercih ettiği bildirildi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Sezon sonunda Roma'daki sözleşmesi bitecek Zeki Çelik ile Galatasaray ve Juventus'un ilgilendiği ifade edildi. Galatasaray'ın ve Juventus'un Zeki Çelik için henüz resmi teklif yapmadığı fakat temaslarda bulunduğu belirtildi.
Zeki Çelik'in ve sözleşmesi bitecek diğer isimlerin takımda kalarak Gasperini ile beraber çalışmaya sıcak bakabileceği yorumu da yapıldı. Teknik direktör Gasperini'nin vazgeçilmezleri arasına giren Zeki Çelik bu sezon Roma formasıyla 37 maça çıkarken 1 gol, 4 asistle oynadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23