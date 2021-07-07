TÜBİTAK bombayı patlattı! Dışa bağımlılığı bitirecek

Ürettikleri panelin milli yer ve gözlem uydusu İmece'de 5 yıl kalacağına dikkati çeken Usta, şöyle devam etti: "Uzay çok büyük radyasyona maruz kalan bir ortam. Gece ve gündüz arasında çok yüksek ısı farkları var. Bu ısı farklılıklarına karşı bütün testlerden geçmesi lazım. Bizim panellerimiz bu testlerden geçti ve uyduya takıldıktan sonra 5 yıl boyunca bir tarihçe kazanacak. Türkiye'de ilk ve tek olarak bir güneş panelimiz uzay kalifiye olacak. Altyapımız ve kalifiye elemanlarımızla beraber her türlü uydunun uzay kalifiye güneş panellerini yapma kabiliyetimiz vardır ve bu konuda da bütün paydaşlarla iş birliğine açığız." Usta, uzay kalifiye güneş panelini yurt dışından alınanlara göre yarı fiyatına mal edebildiklerini dile getirerek, İmece'de 5 tane panel kullanılacağını ve bunlardan birinin kendi ürettikleri panel olacağını belirtti.