TÜBİTAK bombayı patlattı! Dışa bağımlılığı bitirecek

"TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI" Proje yürütücüsü Alper Seçgin de uzay kalifiye güneş panellerinin uzaydaki zorlayıcı koşullarda görev yapabilen ve güneş ışınlarından beslenerek uyduların güç ihtiyacını karşılayabilen elektriksel güç sağlayıcılar olduğunu belirterek, başta sivil, askeri ve haberleşme uyduları olmak üzere çok çeşitli derin uzay görevlerinde kullanıldığını söyledi. Yerli uyduların ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünde Uzay Kalifiye Güneş Paneli Geliştirilme Projesi'nin başlatıldığını dile getiren Seçgin, proje kapsamında uluslararası standartlarda tasarım, üretim ve test altyapısı kurulduğunu kaydetti. Seçgin, geçen süre zarfında edinilen bilgi birikimi ve tecrübelerle yerli uydularda kullanılacak olan uzay kalifiye güneş panelinin geliştirildiğini anlatarak, "Uluslararası standartlara uygun olarak yer seviyesi doğrulama, kalifikasyon ve işlevsellik testleri başarıyla tamamlamıştır." diye konuştu.