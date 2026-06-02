  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm Türkiye Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'ten gelecek haberi bekliyordu: 'Envantere alıyoruz' diyerek duyurdu Okumadan sakın imza atmayın: Tapununuz elden gidebilir! Başkan Icardi'yi resmen açıkladı: Bu nokta konuşuluyor... Ne olacak peki? İlk kez açıkladılar: Fenerbahçe için uçuk rakam! Antonio Conte teklifi dudak uçuklattı: Belli oldu İşte Montella'nın Dünya Kupası kadrosu! O isimler çağırılmadı! O hakemden gündeme oturacak Osimhen yorumu! Rams Park'ı çıldırtacak sözler... Kazakistan Türkiye'yi rahatsız eden hamleyi maalesef doğruladı: Dönüm noktası olacak Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
TSK’da Emeklilik ve Tazminat Krizi: 'Ordunun Bel Kemiği Adalet Bekliyor'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TSK’da Emeklilik ve Tazminat Krizi: 'Ordunun Bel Kemiği Adalet Bekliyor'

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve emekli olan personelin maaş ile tazminat sistemindeki derin eşitsizlikler, askeri camiada büyük bir rahatsızlığa yol açıyor. Emekli astsubaylar, yüksek rütbeli subaylarla aralarındaki uçurumun “hukuk ve matematik” dışı bir boyuta ulaştığını belirterek somut adım atılmasını bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yıllarca hizmet vermiş binlerce emekli personel, mevcut emeklilik ve tazminat sistemindeki adaletsizliklere karşı sesini yükseltiyor. Özellikle emeklilik döneminde devreye giren; Makam, Temsil, Görev ve Kadrosuzluk gibi tazminatların yalnızca belirli üst rütbelere verilmesi, ordunun “bel kemiği” olarak nitelendirilen astsubayları ekonomik bir darboğaza itmiş durumda.

#1
Foto - TSK’da Emeklilik ve Tazminat Krizi: 'Ordunun Bel Kemiği Adalet Bekliyor'

Hazırlanan raporlar, bir Kıdemli Albay ile bir Kıdemli Başçavuş arasındaki maaş dengesinin yıllar içinde ciddi şekilde bozulduğunu ortaya koyuyor. 1980’li yıllarda yaklaşık 1,10 seviyesinde olan maaş farkı oranı, emeklilik döneminde 1,80’in üzerine çıkarak gelir adaletsizliğinin derinleştiğini gösteriyor. Verilere göre, 30 yılı aşkın süre görev yapan bir Kıdemli Başçavuş, bir Kıdemli Albaydan yalnızca yüzde 10 daha az prim ödemesine rağmen emekli olduğunda albaydan yüzde 71 daha düşük maaş alıyor. Ayrıca emekli bir Kıdemli Albay, muvazzaf bir teğmenin maaşına yakın bir gelir elde edebilirken, emekli bir astsubayın aldığı maaş görevdeki bir astsubay çavuşun maaşının yarısına dahi ulaşamıyor. Rakamlar, özellikle emeklilik döneminde subay ve astsubaylar arasındaki gelir makasının yıllar içerisinde belirgin şekilde açıldığını gözler önüne seriyor.

#2
Foto - TSK’da Emeklilik ve Tazminat Krizi: 'Ordunun Bel Kemiği Adalet Bekliyor'

Sistemdeki en büyük çelişkilerden birinin tazminat isimleri ve uygulama biçimleri olduğu vurgulanıyor. “Makam”, “Temsil” ve “Görev” tazminatlarının sadece üst rütbelere tahsis edilmesi, “Sınırda nöbet tutan, operasyon bölgesinde görev yapan, tankın başında ve uçuş hattında çalışan astsubayların makamı yok mu?” sorusunu gündeme taşıyor. Emekli personelin yaşadığı ekonomik sıkıntılar sosyal bir yıkıma dönüşmüş durumda. Birçok emekli askerin kredi borç batağında olduğu, kirasını ödeyemediği ve aile düzenlerinin bozulduğu ifade ediliyor. Bu durumun, “hukukun üstünlüğü mü, üstlerin hukuku mu?” tartışmasını başlattığı belirtiliyor.

#3
Foto - TSK’da Emeklilik ve Tazminat Krizi: 'Ordunun Bel Kemiği Adalet Bekliyor'

Astsubayların teknik, lojistik ve idari kadrolarda “imza ve onay makamı” olduğu hatırlatılan raporlarda, “Astsubayın imzası olmadan uçak uçamaz, tank görev yapamaz” denilerek bu statünün stratejik önemine dikkat çekiliyor. Pençe-Kilit gibi zorlu sınır ötesi operasyonlarda en ön safta görev yapan, “musalla taşına en yakın duran” bu kesimin, özlük hakları bakımından unutulduğu savunuluyor.

#4
Foto - TSK’da Emeklilik ve Tazminat Krizi: 'Ordunun Bel Kemiği Adalet Bekliyor'

4 Nisan’da düzenlenen büyük astsubay mitinginin, toplumdan tecrit edildiklerini hisseden personelin bir haykırışı olduğu belirtiliyor. Yetkililere seslenen mağdurlar, yıllardır verilen ancak “kadük” kalan sözlerin yerine getirilmesini istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

salim

Adalet iyidir, adil olmak lazım
TÜM YORUMLARA GİT
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı
Dünya

Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği terör devleti ..
Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var
Gündem

Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var

İsrail terör güçleri ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi. Olayda 1 Filistinli şehit oldu, 2 masum da yaralandı.
CHP'li belediye AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'li belediye AK Parti'ye geçti

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü ..
CHP'li belediyedeki rüşvet çarkında yeni gelişme! Tutuklu başkanın gelini adli kontrolle serbest bırakıldı
Gündem

CHP'li belediyedeki rüşvet çarkında yeni gelişme! Tutuklu başkanın gelini adli kontrolle serbest bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında tu..
İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu
Gündem

İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken Tahran'dan flaş bir hamle geldi. Tahran yönetimi ABD ile müzakereleri durdurdu.
Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı!
Gündem

Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye Genel Başkan olarak dönmesinin ardından korsan genel başkan sıfatıyla kendisini CHP Grup Başkanı seçtiren Özgü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23