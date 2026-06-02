TSK’da Emeklilik ve Tazminat Krizi: 'Ordunun Bel Kemiği Adalet Bekliyor'

Hazırlanan raporlar, bir Kıdemli Albay ile bir Kıdemli Başçavuş arasındaki maaş dengesinin yıllar içinde ciddi şekilde bozulduğunu ortaya koyuyor. 1980’li yıllarda yaklaşık 1,10 seviyesinde olan maaş farkı oranı, emeklilik döneminde 1,80’in üzerine çıkarak gelir adaletsizliğinin derinleştiğini gösteriyor. Verilere göre, 30 yılı aşkın süre görev yapan bir Kıdemli Başçavuş, bir Kıdemli Albaydan yalnızca yüzde 10 daha az prim ödemesine rağmen emekli olduğunda albaydan yüzde 71 daha düşük maaş alıyor. Ayrıca emekli bir Kıdemli Albay, muvazzaf bir teğmenin maaşına yakın bir gelir elde edebilirken, emekli bir astsubayın aldığı maaş görevdeki bir astsubay çavuşun maaşının yarısına dahi ulaşamıyor. Rakamlar, özellikle emeklilik döneminde subay ve astsubaylar arasındaki gelir makasının yıllar içerisinde belirgin şekilde açıldığını gözler önüne seriyor.