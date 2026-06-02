TSK’da Emeklilik ve Tazminat Krizi: 'Ordunun Bel Kemiği Adalet Bekliyor'
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve emekli olan personelin maaş ile tazminat sistemindeki derin eşitsizlikler, askeri camiada büyük bir rahatsızlığa yol açıyor. Emekli astsubaylar, yüksek rütbeli subaylarla aralarındaki uçurumun “hukuk ve matematik” dışı bir boyuta ulaştığını belirterek somut adım atılmasını bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yıllarca hizmet vermiş binlerce emekli personel, mevcut emeklilik ve tazminat sistemindeki adaletsizliklere karşı sesini yükseltiyor. Özellikle emeklilik döneminde devreye giren; Makam, Temsil, Görev ve Kadrosuzluk gibi tazminatların yalnızca belirli üst rütbelere verilmesi, ordunun “bel kemiği” olarak nitelendirilen astsubayları ekonomik bir darboğaza itmiş durumda.