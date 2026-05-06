Trump’ın Hürmüz kararı piyasaları allak bullak etti! Düşüş öyle böyle değil
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki “Özgürlük Projesi”ni kısa süreliğine durdurduklarını açıklaması ve İran’la anlaşma ihtimaline ilişkin olumlu mesajlar vermesi petrol fiyatlarını düşürdü. Küresel arz krizinin hafifleyebileceği beklentisiyle Brent petrol yüzde 1,38 gerileyerek 108,35 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 1,47 düşüşle 100,77 dolara indi. Altın fiyatları ise doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yükseldi.