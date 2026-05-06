Trump’ın Hürmüz kararı piyasaları allak bullak etti! Düşüş öyle böyle değil
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki “Özgürlük Projesi”ni kısa süreliğine durdurduklarını açıklaması ve İran’la anlaşma ihtimaline ilişkin olumlu mesajlar vermesi petrol fiyatlarını düşürdü. Küresel arz krizinin hafifleyebileceği beklentisiyle Brent petrol yüzde 1,38 gerileyerek 108,35 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 1,47 düşüşle 100,77 dolara indi. Altın fiyatları ise doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişine destek sağlamak amacıyla başlatılan “Özgürlük Projesi”ni kısa süreliğine durdurduklarını açıklaması petrol piyasalarında sert etki yarattı. Trump’ın İran’la olası anlaşmaya yönelik “büyük ilerleme kaydedildi” mesajı vermesi, Orta Doğu’daki arz krizinin hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Gelişmelerin ardından petrol fiyatları üst üste ikinci günde de geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,38 düşüşle 108,35 dolara inerken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 1,47 kayıpla 100,77 dolara geriledi. Bir önceki seansta da her iki petrol türü yaklaşık yüzde 4 değer kaybetmişti.

Altın fiyatları ise doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yükseldi; Ortadoğu'daki gerginliğin azalmasına dair işaretler ise enflasyonla ilgili acil endişeleri azalttı. Spot altın, TSİ 22:47'de (GMT 02:47) ons başına 4.637,14 dolara yükselerek yüzde 1,8 artış gösterdi. Haziran vadeli ABD altın işlemleri ise yüzde 1,7 artışla 4.647,31 dolara çıktı.

Dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, ABD-İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının başlamasının ardından büyük ölçüde kapanmıştı. Küresel piyasada arz endişesini artıran kriz nedeniyle Brent petrol geçen hafta Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ve bazı ülkelerin talebi doğrultusunda İran temsilcileriyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek “Özgürlük Projesi”nin kısa süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdiklerini açıkladı. ABD yönetimi, “Özgürlük Projesi” kapsamında Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek sağlandığını duyurmuştu.

Erçelik

Polymarket ve Kalshi. Bitti. Hem hâkim, hem yargıç, hem tanık, hem noter, hem bilirkişi, hem çaycı, devam et. İnanılır gibi değil. Bunlara kıyasla HAK ve HUKUKUMUZ hiçte fena değil.
