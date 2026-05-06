Türkiye’den Ermenistan’la flaş adım: Açılması an meselesi

Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, Erivan'da düzenlenen Yerevan Dialog Forumu'na katıldı. Kılıç, forumun ilk günü sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan-Türkiye ilişkilerine değindi. Kılıç, kendisinin Ermenistan'da bulunmasından daha da önemlisinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'da bulunması olduğunu ifade ederek, "Cevdet Bey'in burada olması önemliydi. Çok uzun yıllar sonra ilk defa o düzeyde bir ziyaret oldu. Burada karşıtıyla verimli bir görüş alışverişinde bulundu. Başbakan Paşinyan'la görüştü. Sonrasında da zaten ilk defa iki ülke arasında bir protokol imzalanmış oldu, İpek Yolu Köprüsü'nün onarımına ilişkin. Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın huzurunda imzaladık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ayrıca burada ikili temaslarda da bulundu. Bence o bile başlı başına Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok ilginç" dedi.