Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçirmişti! Cani kocadan mahkeme heyetini şaşkına çeviren ifade
'Aman Allahım neler oluyor’ diyerek duyurdu: Türk köyleri satılmaya başlandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Aman Allahım neler oluyor' diyerek duyurdu: Türk köyleri satılmaya başlandı

Eski milletvekili ve Rum Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis, son dönemde bölgede ilginç gelişmelerin yaşandığını aktararak önemli bir detayı paylaştı.

Rum tarafında Limasol kentine bağlı Trozena köyü İsrailliler tarafından satın alındı. Köydeki kiliseye gelen Rumların girişlerinin engellendiği bildirildi.

Gazeteye konuşan bir polis memuru, bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğrularken, kilisenin özel mülkiyet sınırları içinde kalması durumunda erişimine kısıtlamalar getirilebileceğini ve girişe izin verilmemesi gibi bir durumun söz konusu olabileceğini ifade etti.

Öte yandan polis memuru, kamuya açık yolların tüm vatandaşlar tarafından serbestçe kullanılabileceğini belirterek, "Hiç kimse kamusal alana veya bir yola girişi yasaklayamaz. Bu tür bir olay yaşanırsa vatandaşları derhal polisle irtibata geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis, güney Kıbrıs’ta köylerin İsraillilere satılması ile ilgili çok çarpıcı açıklama yaptı ve (güney Kıbrıs'ta bulunan) ‘’Terk edilmiş Türk köylerinin de İsraillilere satıldığını’’ söyledi.

‘’Aman Allahım neler oluyor’’ diyen Perdikis, ‘’Yetkilileri kamuoyuna açıklama yapmaya çağırıyoruz’’ dedi. Baf’ta bulunan Türk köyü Yerovası’nın da İsraillilere satıldığını tespit ettiklerine işaret eden Perdikis, ‘’Yetkililere şikayetlerimizi yapmamıza rağmen hala cevap alamadık’’ açıklaması yaptı.

Ülkenin giderek yabancılaştırıldığına dikkat çeken Rum siyasetçi, sosyal medya hesabında da, ‘’İsraillilerin aldığı köylerdeki dini yerleri de yıkmak istediğine yönelik bilgiler geldiği’’ yorumunu yaptı.

Yorumlar

Vay vay

Yahudilerin toprak almadığı yer mi var..
