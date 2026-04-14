Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!
Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar dijital platformlara kadar sıçradı.

1
#1
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

YouTube, ABD Başkanı Donald Trump'ı alaya alan Lego temalı videolar üreten İran yanlısı Explosive Media kanalını kapattı. Kararın ardından dijital platformlarda propaganda savaşı alevlendi.

#2
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan ve İran yanlısı yayınlar yapan bir kanalı erişime engelledi.

#3
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

Middle East Eye haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Lego temalı animasyonlarla Amerikan yönetimini alaya alan Explosive Media adlı grubun hesabı, platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

#4
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

YouTube yetkilileri, kanalın kapatılma gerekçesini dolandırıcılık ve aldatıcı uygulamalar olarak açıklayarak durumu şu sözlerle özetledi: "İncelemelerimiz sonucunda, spam, aldatıcı uygulamalar ve dolandırıcılık politikalarımızı ihlal ettiği için kanalı kapattık. YouTube, topluluğumuzu istismar eden hiçbir aldatıcı eyleme izin vermez."

#5
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

TAŞ DEVRİNE DÖNÜŞ BUTONU Farsça Akhbar Enfejari olarak da bilinen grubun içerikleri, ağırlıklı olarak ABD'nin İran'a yönelik savaş çabalarını ve ABD Başkanı'nı tiye alan animasyonlardan oluşuyor.

#6
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

Kanalın en çok izlenen videolarından birinde Trump, Amerikan askeri yetkililerine sandalye fırlatırken tasvir ediliyor. Aynı videoda İranlı generaller, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in tehditlerine gönderme yaparak üzerinde Taş Devrine Dönüş yazan kırmızı bir düğmeye basıyor.

#7
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

Bir başka animasyonda ise Trump, alev almış bir arka kısımla elinde bir tabela tutarken görülüyor. Tabelada yazan ifade ise dikkat çekici: ZAFER! Ben bir kaybedenim. Videoların birçoğunda ayrıca, Şii Müslümanlar için direnişin ve ruhani liderliğin kilit sembolü olan Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'nin tasvirleri de dahil olmak üzere Şii İslam mitolojisine atıflar yapılıyor.

#8
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

LEGO ANİMASYONLARI ŞİDDET Mİ İÇERİYOR? Kararın ardından X platformu üzerinden Google'a ateş püsküren Explosive Media, kanalın şiddet içerikli olduğu gerekçesiyle kapatıldığını iddia etti. Grup, platformun sansür kararına şu sözlerle tepki gösterdi: "Cidden mi! Bizim LEGO tarzı animasyonlarımız gerçekten şiddet mi içeriyor?"

#9
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

Milyonlarca izleyiciye ulaşan grup, İran hükümeti tarafından finanse edildiği iddialarını reddediyor. Ancak İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan ve kendisini Bay Patlayıcı olarak tanıtan kanal yöneticisi, on kişiden az bir ekiple çalıştıklarını belirterek dikkat çeken bir itirafta bulundu: "İran hükümeti şirketimizin sadece bir müşterisidir."

#10
Foto - Trump'ı kızdıran kanal kapatıldı! Youtube'dan açıklama geldi!

DİJİTAL CEPHTE PROPAGANDA SAVAŞI Kanalın kapatılmadan önce yayınladığı son videoda, Trump'ın Epstein dosyalarından dikkatleri dağıtmak ve İsrail'in taleplerini yerine getirmek için İran'da savaş yürüttüğü iddia ediliyordu. Daha önceki içeriklerde ise Kızılderililer, Vietnamlılar, Gazze, Hiroşima ve Nagazaki'deki çocuklar dahil olmak üzere ABD şiddetinin kurbanlarına atıfta bulunulmuş ve Malcolm X'ten alıntılar yapılmıştı.

