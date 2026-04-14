İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi
DHA Giriş Tarihi:

İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi

Türkiye, lüks yat üretiminde dünyada ikinci sıraya yükselirken, bu başarıda Antalya Serbest Bölge’nin öncü rolü dikkat çekti.

Foto - İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi

Türkiye, Antalya'nın öncülüğünde lüks yat üretiminde dünya ikinciliğine yükseldi. 79 firmadan 44'ünün yat sektöründe faaliyet gösterdiği ASBAŞ'ın Genel Müdürü Zeki Gürses, bu yıl ilk üç aylık dönemde bölgeden ihracatı gerçekleştirilen yat sayısının 8 olduğunu açıkladı. Rıhtımda 80 metreye kadar yatların imalatının yapıldığını belirten Gürses, "Şu anda 13 yatın teslimatı bekleniyor. Bunların toplam uzunluğu 491 metre. Bölgemiz şu an en yoğun dönemini yaşıyor. Kendi yat bağlamı rıhtımlarımız kapasiteli olduğu için hemen yine aynı şekilde yükleme-boşaltma rıhtımlarımızı da yat bağlamı amacıyla kullanmaktayız" dedi.

Foto - İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi

GELİR 2,1 MİLYAR DOLARI AŞTI: Antalya Serbest Bölge'de 2000 yılından bugüne kadar ihracatı yapılan toplam üretimi açıklayan Gürses, "Bölgemizde satışı gerçekleştirilen yat sayısı 840. Satış değeri toplamı 2 milyar 112 milyon dolar. Bunların toplam uzunluğu 15 bin 344 metre. Bu da son derece güzel, çünkü bölgemizde her geçen yıl üretilen, ihracat yapılan yatların boyları uzamakta" diye konuştu.

Foto - İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi

TÜRKİYE, HOLLANDA'YI GEÇTİ: Bu yıl lüks yat üretiminde çok önemli bir gelişme yaşandığını açıklayan Gürses, "Türkiye, geçmiş yıllarda yat imalatında dünyada 3'üncü sıradaydı. Şu an 2'nci sıraya yükseldiğini gururla söyleyebiliriz. 1'inci sırada İtalya, 2'nci sırada Hollanda, 3'üncü sırada Türkiye iken, Türkiye'de üretilen lüks yat sayısı Hollanda'yı geçti. Mart ayı sonu itibarıyla dünya ikinciliğine yükseldik. Burada Antalya Serbest Bölgesi'nin katkısı çok fazla, çünkü Türkiye'de yat imalatında bölgemiz birinci sırada. Bunu da gururla ifade etmek istiyorum" dedi.

Foto - İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi

BAKIM-ONARIM 150 MİLYON DOLARI AŞTI: Yat bakım ve onarım faaliyetlerinin de bölgede son derece önemli olduğunu dile getiren Gürses, "Özellikle 2021 yılında bölgemizdeki altyapı yatırımı tamamlandıktan sonra Akdeniz çanağında onlarca tekne Antalya Serbest Bölgesi'ni tercih etmeye başladı. Bölgemiz Doğu Akdeniz'in en kapasiteli yat üretim ve bakım merkezi haline geldi. Şu anda bölgemizde bakım faaliyeti nedeniyle 34 yat bulunmakta. Bugüne kadar da toplam 243 yatın bakım ve onarımları bölgemizde tamamlandı. Bakım onarımdan şu ana kadar toplam gelirimiz 150 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

Foto - İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi

GELEN EKİPLER ANTALYA'DA KONAKLIYOR: Bakım-onarım faaliyetlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Gürses, "Kısa sürede geri dönüşü olan bir faaliyet. Katma değeri son derece yüksek. Yatların mobilya, elektrik donanımları, her türlü bakım ve onarımları yapılıyor. Bunun süresi 1 aydan 12 aya kadar çıkabiliyor, yapılacak işin mahiyetine göre. Ayrıca son derece lüks yatlar olduğu için ve boyları da bir gemi boyunda diyebileceğim 80-90 metreye kadar ulaşıldığı için bunların mürettebatı Antalya'daki otellerde konaklıyor. Ve turizme de ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu tekne sahipleri gelir seviyesi son derece yüksek insanlar. Bunlar da bu vesileyle Antalya'ya gelmiş oluyor. Hem Antalya'nın tanıtımına hem de döviz kazandırıcı olarak ülkemize ciddi anlamda katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Foto - İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi

SEKTÖRDE 4 BİN 500 İSTİHDAM: Yat sektöründe son verilere göre 4 bin 500 kişinin istihdam edildiğini açıklayan Gürses, "Yat imalatında Antalya ve çevre illerden hem işçilik hem malzeme anlamında ayrıca ciddi anlamda yan sanayisine destek sağlanıyor. Sektör burada faaliyete başladığı zaman yerli girdi oranı yüzde 25 iken, şu anda yüzde 45'lere kadar çıktı. Parasal değer olarak söylüyorum. Birçok elektrik donanımını yine ithal etmek zorunda kalıyoruz ama diğer laminasyon, elektrik donanımları, birçok işçilik faaliyetleri Türkiye'den rahatlıkla karşılandığı için Antalya'nın yan sanayisine çok ciddi katkı sağlanıyor. Nitelikli eleman istihdam etmesi anlamında da çok büyük katkı sağlıyor. Özellikle Endüstri Meslek Lisesi mezunlarına tavsiye ederim. Bugün bir üniversite mezunundan daha yüksek maaşlar kazanmaktalar" diye konuştu.

Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü
Spor

Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü

Silahlı ve maskeli soyguncular, Gana Ligi ekibi Berekum Chelsea takımının otobüsüne saldırı düzenledi. Korkunç saldırıda Ganalı futbolcu Dom..
ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı
Dünya

ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı

İran hükümeti, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı savaş zararına ilişkin ilk mali hesaplamayı açıkladı. Tahran yönetimine göre savaşın ..
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı yaşandı. 16 kişi yaralandı. Saldırganın intihar ettiği ileri sürüldü. Çok sayıda ..
Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı
Gündem

Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında küresel sistemin sinir uçlarına dokunan çok kritik açıklamalarda bulundu. Öze..
İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler
Ekonomi

İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den taz..
Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi
Gündem

Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi

Macaristan'daki seçim sonuçlarının ardından Türkiye'deki malum çevrelerin "zafer" çığlıkları attığı Peter Magyar hakkında, sosyal medya plat..
