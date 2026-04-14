Seküler cahillere göre modernlik! Yine alkol illeti yine faciaya davetiye
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil tramvay durağına girdi. Kazada facianın eşiğinden dönüldü.
Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sigorta Caddesi istikametinde 07 BAL 158 plakalı otomobille seyir halinde olan ve ismi belirlenemeyen alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına daldı.
Olay sırasında durakta yoğunluk bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.
. Kazada sürücü, şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.
. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
