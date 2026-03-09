Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler
Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren haydut Trump ve suç ortağı Netanyahu’nun hedef listesinin başında artık sadece liderler değil, İran’ın nükleer kapasitesi yer alıyor. ABD’li ve İsrailli yetkililer, İran’ın elinde bulunan yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 450 kilogram uranyumun peşine düştü. İsfahan’daki radyasyon tesisine düzenlenen ağır saldırıların ardından, bu stoğun nükleer silaha dönüştürülmeden ‘imha edilmesi veya ele geçirilmesi’ için özel kuvvetlerin her an devreye girebileceği belirtiliyor.