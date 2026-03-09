  • İSTANBUL
Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler
Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren haydut Trump ve suç ortağı Netanyahu’nun hedef listesinin başında artık sadece liderler değil, İran’ın nükleer kapasitesi yer alıyor. ABD’li ve İsrailli yetkililer, İran’ın elinde bulunan yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 450 kilogram uranyumun peşine düştü. İsfahan’daki radyasyon tesisine düzenlenen ağır saldırıların ardından, bu stoğun nükleer silaha dönüştürülmeden ‘imha edilmesi veya ele geçirilmesi’ için özel kuvvetlerin her an devreye girebileceği belirtiliyor.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

İran’a yönelik saldırıların devam ettiği orta doğuda ABD ve İsrail, şimdi de Tahran'ın stratejik uranyum stoklarını ele geçirmenin peşine düştü. İsfahan, Fordo ve Natanz'daki yer altı tünellerinde saklandığı iddia edilen 450 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum, bölgeyi nükleer bir savaşın eşiğine getirdi.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

İran’a yönelik hava saldırılarını sürdüren ABD ve İsrail, son olarak gözünü uranyum stoklarına dikti. Amaç, Tahran'ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 450 kilogram uranyumu ele geçirmek.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

URANYUMUN NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİL Amerikalı yetkili yanıt bekleyen iki soru olduğuna dikkat çekti. Öncelikle uranyum stoğunun nerede olduğunun bilinmesi gerekiyor. İkincisi soru ise nasıl alınacağı ve muhafaza edileceği. Amerikalı ve İsrailli yetkililere göre stoğun büyük bölümü İsfahan'daki tesisin yeraltı tünellerinde, geri kalanı ise Fordo ve Natanz'da bulunuyor.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

URANYUM ZENGİNİ 10 ÜLKE BELLİ OLDU Dünya Nükleer Birliği (WNA) araştırmasına göre en çok uranyum rezervine sahip 10 ülke belirlendi. Peki Türkiye'nin uranyum rezervi ne?

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

NÜKLEER BOMBA YAPILABİLİYOR Uranyumun, zenginleştirme oranının birkaç hafta içinde silah yapılabilecek seviye olan yüzde 90'a çıkarılabileceği belirtiliyor. 450 kilogram uranyumla 11 nükleer bomba yapılabiliyor.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

TÜRKİYE'DE URANYUM VAR MI? REZERV MİKTARI NE KADAR? MTA tarafından yapılan toryum rezerv çalışmaları sonucunda paylaşılan verilerde Eskişehir'e bağlı Sivrihisar, Kızılcaören, Karkın ve Okçu köyleri arasında 15 kilometrelik bir sahada toryum yatağı bulundu. 2017 yılı çalışmalarında ise Manisa Köprübaşı'nda 3,487 ton, Uşak'ta 490, Yozgat'ta 6,700 ton, Aydın'da ise 2 bin ton uranyum rezervi keşfedildi.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

1- AVUSTRALYA Dünyanın 1.7 milyon rezervi ile en büyük uranyum kaynağına sahip olan ülkesi ise Avustralya oldu.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

2. KAZAKİSTAN Asya'nın ve dünyanın en zengin uranyum rezervine sahip ülkesi ise 815 bin ton uranyum rezervi ile Kazakistan oldu.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

3. KANADA Uranyum bakımından zengin olan ve listenin 3. sırasında kendisine yer bulan uranyum zengini Kanada ise 589 bin ton rezervi ile göze çarpıyor.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

4. RUSYA Listenin 4. sırasında yer alan ve çıkardığı uranyum rezervini Çin gibi nükleer silah yapımında kullanan bir diğer ülke ise Rusya. Moskova hükümetinin toplam uranyum rezervi ise 481 bin ton.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

5. NAMBİYA Güney Afrika'nın sınır komşusu olan bir diğer Afrika ülkesi Namibya ise yine uranyum zengini ülkeler arasında yer alıyor. Nabimya'nın toplam rezervi ise 470 bin ton.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

6. GÜNEY AFRİKA Yine Nijer gibi Kara Kıta'nın bir başka uranyum zengini olan ve listede 6. sırada kendisine yer bulan Güney Afrika ise bir diğer uranyum zengini Afrika ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Güney Afrika'nın toplam rezervi ise 321 bin ton.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

7. BREZİLYA Listenin 7. sırsında ise Güney Amerika ülkesi Brezilya yer alıyor. Uranyum bakımında oldukça zengin olan topraklara sahip olan Brezilya'nın toplam rezervi 311 bin ton.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

8. NİJER Fransa'yı geçtiğimiz aylarda ülkeden kovan ve Türkiye ile birçok savunma anlaşması imzalayan Afrika ülkesi Nijer'de uranyum zengini ülkeler arasında yer alıyor. Nijer'in toplam uranyum rezervi 277 bin ton.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

9. ÇİN Listenin 9. sırasında yer alan bir diğer Asya ülkesi ise Çin oldu. Uranyum rezervini Nükleer Silah yapımında değerlendiren Çin'in toplam rezervi 224 bin ton.

Foto - Trump ve Netanyahu bunun peşinde! İşte en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler

10. MOĞOLİSTAN Listenin 10. sırasında yer alan Asya ülkesi Moğolistan uranyum zengini ülkeler arasında yer alıyor. Moğolistan'ın toplam uranyum rezervi 145 bin ton.

