Trump, o ülkeye operasyon kararını verdi! Binlerce askerle "Güney Mızrağı Harekatı" başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik muhtemel operasyon kararını verdiğini açıkladı. Pentagon, “Güney Mızrağı Harekatı” kapsamında bölgeye 15 bin asker ve bir düzineden fazla savaş gemisi sevk etti. Trump, operasyonun detaylarını paylaşmazken, bölgedeki askeri yığınağın boyutu 1989’daki Panama işgalinden bu yana eşi benzeri görülmemiş olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta boyunca aldığı üst düzey brifinglerin ardından Venezuela'ya yönelik olası eylem planına ilişkin kararını verdiğini bildirdi. Trump, Air Force One'da gazetecilere, "Kararımı verdim sayılır, evet. Yani, ne olacağını söyleyemem ama bir nevi (kararımı) verdim" dedi.

Yetkililer, Trump'a Venezuela içindeki askeri operasyon seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulduğunu aktardı. Bu değerlendirmelerde, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye yönelik seçeneklerin yanı sıra, askeri hedefler ile hükümet binalarına ve uyuşturucu kaçakçılığı rotalarına hava saldırısı ihtimalleri yer aldı. Daha önce, ABD'nin kokain üretim tesislerini ve kaçakçılık yollarını hedef alma seçeneklerini değerlendirdiği kaydedilmişti.

ABD ordusu, Pentagon'un "Güney Mızrağı Harekatı" olarak adlandırdığı operasyonun parçası olarak bölgeye bir düzineden fazla savaş gemisi ve yaklaşık 15 bin asker sevk etti. Bu süreçte Trump, yasadışı göç ve uyuşturucu akışını azaltma çabalarında ilerleme sağlandığını ifade etti. ABD Başkanı, olası bir rejim değişikliği ihtimalini dile getirerek, bölgenin istikrarsız bir durumda olduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de aralarında bulunduğu bir ulusal güvenlik komitesi çarşamba günü Trump'a brifing verdi. Ertesi gün ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da yer aldığı geniş bir ekip Trump'la bir araya geldi. Her iki toplantıda da Venezuela'da hangi noktaların hedef alınabileceği kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Washington Post'un haberine göre, ABD'li yetkililer Trump'a sunulan seçeneklerin, askeri tesislere yönelik sınırlı hava saldırılarından Maduro'nun doğrudan devrilmesine kadar uzandığını belirtti. Yetkililere göre, herhangi bir eylemden tamamen vazgeçme ihtimali de ihtimaller arasında bulunuyordu. Trump geçen ay CIA'in Venezuela'da faaliyet göstermesine izin verdiğini söylemişti. Öte yandan yetkililer, kara hedeflerine saldırı konusunda yasal bir gerekçe olmadığını ABD Kongresi'ne aktarmıştı.

Konuya yakın kaynaklar, Trump'ın başarısızlıkla sonuçlanabilecek ya da ABD askerlerini riske atabilecek adımlardan çekindiğini bildirdi. CBS'nin "60 Dakika" programına konuşan Trump, kısa süre önce Venezuela'ya saldırı düzenlemeyi düşünmediğini ifade etmişti. ABD basını, Beyaz Saray yönetiminin olası bir operasyonun riskleri nedeniyle askeri müdahale dışındaki alternatif senaryoları incelemeyi sürdürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz gün Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Kararımı verdim sayılır, evet. Yani, ne olacağını söyleyemem ama bir nevi (kararımı) verdim" açıklamasını bulunarak, Venezuela'ya ilişkin brifing toplantılarının ardından atılacak adımın kesinleştiğini duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı, kararının ne olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

