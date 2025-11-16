Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Trump, o ülkeye operasyon kararını verdi! Binlerce askerle “Güney Mızrağı Harekatı” başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik muhtemel operasyon kararını verdiğini açıkladı. Pentagon, “Güney Mızrağı Harekatı” kapsamında bölgeye 15 bin asker ve bir düzineden fazla savaş gemisi sevk etti. Trump, operasyonun detaylarını paylaşmazken, bölgedeki askeri yığınağın boyutu 1989’daki Panama işgalinden bu yana eşi benzeri görülmemiş olarak değerlendiriliyor.