Trump, o ülkeye operasyon kararını verdi! Binlerce askerle “Güney Mızrağı Harekatı” başlıyor

ABD ordusu, Pentagon'un "Güney Mızrağı Harekatı" olarak adlandırdığı operasyonun parçası olarak bölgeye bir düzineden fazla savaş gemisi ve yaklaşık 15 bin asker sevk etti. Bu süreçte Trump, yasadışı göç ve uyuşturucu akışını azaltma çabalarında ilerleme sağlandığını ifade etti. ABD Başkanı, olası bir rejim değişikliği ihtimalini dile getirerek, bölgenin istikrarsız bir durumda olduğunu vurguladı.