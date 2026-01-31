Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!
ABD basını iran'a düzenlenecek olası saldırının pazar günü olabileceğini ve Trump'ın müttefik ülkeye İran'a saldırma emri vereceğini yazdı.
Dünya gündemi, ABD ve İran hattında yaşanan son dakika gelişmeleriyle sarsılıyor. ABD basını ve Katar merkezli Al Jazeera'da yer alan haberlere göre, bölgenin büyük bir savaşın eşiğinde olabilir. İddiaların odağında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğrudan çatışma" yerine "vekalet savaşı" stratejisi izleyebileceği tezi var.
TRUMP MÜTTEFİK BİR ÜLKEYE İRAN'A SALDIRI EMRİ VEREBİLİR Amerikan medyasının önde gelen kuruluşlarına dayandırılan ve Beyaz Saray'a yakın kaynaklarla teyit edildiği öne sürülen haberlere göre; Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine veya stratejik askeri noktalarına yönelik bir saldırı emrini masada tutuyor.
İddiaya göre Trump, ABD askerlerini doğrudan bir sıcak çatışmanın içine sokmak yerine, bölgedeki sadık bir ABD müttefikine İran'a saldırı emri verebilir. Bu senaryoda ABD'nin rolünün istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve hava sahası güvenliği ile sınırlı kalacağı, tetiği çekenin ise söz konusu müttefik ülke olacağı belirtiliyor. Gözler ise doğrudan İsrail'e çevrilmiş durumda.
İRAN'IN PAZAR SABAHI VURULACAĞI İDDİA EDİLDİ ABD basınındaki "stratejik plan" iddialarını bir adım öteye taşıyan haber ise Katar merkezli Al Jazeera'dan geldi. Bölgedeki askeri hareketliliği ve diplomatik trafiği yakından takip eden kanal, elde ettiği istihbarat bilgilerine dayanarak saldırının zamanlamasına dikkat çekti. Al Jazeera'nın iddiasına göre; ABD ordusu veya ABD müttefik güçleri, Pazar sabahı İran'a yönelik kapsamlı bir hava harekatı başlatabilir. Haberde, Basra Körfezi'ndeki ABD donanmasının hareketliliğinin arttığı ve bölgedeki hava üslerinde "kırmızı alarm" durumuna geçildiği öne sürüldü.
ABD'NİN İRAN'DA VURACAĞI KRİTİK BÖLGELER Askeri uzmanlar, olası bir saldırının İran'ın "kritik bölgelerine" yönelik olacağını tahmin ediyor. Bu kapsamda İran'da vurulmak üzere öne çıkan hedefler şunlar: Natanz ve Fordo Nükleer Tesisleri: İran'ın uranyum zenginleştirme programının kalbi.
Devrim Muhafızları Üsleri: Rejimin askeri gücünün merkezi. Balistik Füze Depoları: İsrail ve Körfez ülkeleri için tehdit oluşturan füzelerin saklandığı yer altı sığınakları./ kaynak: haber7
