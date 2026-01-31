Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!

İddiaya göre Trump, ABD askerlerini doğrudan bir sıcak çatışmanın içine sokmak yerine, bölgedeki sadık bir ABD müttefikine İran'a saldırı emri verebilir. Bu senaryoda ABD'nin rolünün istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve hava sahası güvenliği ile sınırlı kalacağı, tetiği çekenin ise söz konusu müttefik ülke olacağı belirtiliyor. Gözler ise doğrudan İsrail'e çevrilmiş durumda.