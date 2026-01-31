  • İSTANBUL
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!

ABD basını iran'a düzenlenecek olası saldırının pazar günü olabileceğini ve Trump'ın müttefik ülkeye İran'a saldırma emri vereceğini yazdı.

1
#1
Foto - Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!

Dünya gündemi, ABD ve İran hattında yaşanan son dakika gelişmeleriyle sarsılıyor. ABD basını ve Katar merkezli Al Jazeera'da yer alan haberlere göre, bölgenin büyük bir savaşın eşiğinde olabilir. İddiaların odağında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğrudan çatışma" yerine "vekalet savaşı" stratejisi izleyebileceği tezi var.

#2
Foto - Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!

TRUMP MÜTTEFİK BİR ÜLKEYE İRAN'A SALDIRI EMRİ VEREBİLİR Amerikan medyasının önde gelen kuruluşlarına dayandırılan ve Beyaz Saray'a yakın kaynaklarla teyit edildiği öne sürülen haberlere göre; Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine veya stratejik askeri noktalarına yönelik bir saldırı emrini masada tutuyor.

#3
Foto - Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!

İddiaya göre Trump, ABD askerlerini doğrudan bir sıcak çatışmanın içine sokmak yerine, bölgedeki sadık bir ABD müttefikine İran'a saldırı emri verebilir. Bu senaryoda ABD'nin rolünün istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve hava sahası güvenliği ile sınırlı kalacağı, tetiği çekenin ise söz konusu müttefik ülke olacağı belirtiliyor. Gözler ise doğrudan İsrail'e çevrilmiş durumda.

#4
Foto - Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!

İRAN'IN PAZAR SABAHI VURULACAĞI İDDİA EDİLDİ ABD basınındaki "stratejik plan" iddialarını bir adım öteye taşıyan haber ise Katar merkezli Al Jazeera'dan geldi. Bölgedeki askeri hareketliliği ve diplomatik trafiği yakından takip eden kanal, elde ettiği istihbarat bilgilerine dayanarak saldırının zamanlamasına dikkat çekti. Al Jazeera'nın iddiasına göre; ABD ordusu veya ABD müttefik güçleri, Pazar sabahı İran'a yönelik kapsamlı bir hava harekatı başlatabilir. Haberde, Basra Körfezi'ndeki ABD donanmasının hareketliliğinin arttığı ve bölgedeki hava üslerinde "kırmızı alarm" durumuna geçildiği öne sürüldü.

#5
Foto - Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!

ABD'NİN İRAN'DA VURACAĞI KRİTİK BÖLGELER Askeri uzmanlar, olası bir saldırının İran'ın "kritik bölgelerine" yönelik olacağını tahmin ediyor. Bu kapsamda İran'da vurulmak üzere öne çıkan hedefler şunlar: Natanz ve Fordo Nükleer Tesisleri: İran'ın uranyum zenginleştirme programının kalbi.

#6
Foto - Trump o ülkeye İran'a saldırı emri verecek! Tarih belli oldu!

Devrim Muhafızları Üsleri: Rejimin askeri gücünün merkezi. Balistik Füze Depoları: İsrail ve Körfez ülkeleri için tehdit oluşturan füzelerin saklandığı yer altı sığınakları./ kaynak: haber7



Yorumlar

56

keşke nasılki avrupa abd ukraynayı rrusyaya karşı destekledi silahlarla keşke rusyaçin kuzey kore pakistan hindistanda iranı abdynin tüm şehirlerini vuracak kapasittede kıttalararası füzeler verseler irana harika olurdu iran abdye karşı eşit savaşırdı

56

ve iran abdye karşı hemen düşmez 5 yıl savaşı yürütürdü

