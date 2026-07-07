Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

GR TIMES: ZİRVENİN EN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİ Yunan haber sitesi GR Times, ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretini ve NATO Zirvesi'ni geniş şekilde ele aldı. Haberde iki lider arasındaki görüşme, zirvenin en önemli anlarından biri olarak kaydedildi. GR Times, görüşmenin ana gündem maddesinin Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden entegrasyonu olduğunu vurguladı. Haberde bu gelişmenin bölgedeki savunma dengesini yeniden şekillendirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Yunan sitesi, Ankara'nın zirveye ev sahipliği yapmasının özel bir önem taşıdığını aktardı. İki liderin özel görüşmesinin ikili ilişkilerin seyrini belirleyeceği kaydedilirken, Washington'un ittifakın ihtiyaçları ile Erdoğan'ın stratejik hedefleri arasında denge kurmaya çalıştığı ifade edildi. Zirvede alınacak kararların NATO'nun önümüzdeki dönemdeki savunma mimarisini belirleyeceği vurgulandı. Tel Aviv merkezli Times Of Israel gazetesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti sırasında Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışına destek vermesinin beklendiği aktarıldı. Kaynaklar, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne destek vermesi halinde bu adımın, Erdoğan'a bugüne kadar verdiği en önemli siyasi desteklerden biri olacağını ifade etti. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'ın, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sık sık övgüyle söz ettiği Erdoğan ile ilişkilerini ikinci başkanlık döneminde daha da güçlendirdiği belirtildi.