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Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

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Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti ve tarihi NATO Zirvesi, Yunanistan ile İsrail basınında deprem etkisi oluşturdu. Değişen jeopolitik dengelerin tamamen Türkiye'nin lehine olduğunu yazan Yunan ve İsrail medyası, "En büyük kazanan Erdoğan" itirafında bulundu. Ankara'nın F-35 ve KAAN motoru gibi hamlelerle savunma sanayisinde eli en güçlü aktör haline geldiğini belirten dış basın, bu stratejik kazanımların Atina ve Tel Aviv hattında büyük bir kaygıya yol açtığını vurguladı.

#1
Foto - Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti, Yunanistan ve İsrail basınında mercek altına alındı. Yunanistan basını, NATO Zirvesi’nin Türkiye’nin jeopolitik ve diplomatik ağırlığını önemli ölçüde artırabileceğini belirtti ve “En büyük kazanan Erdoğan” değerlendirmesinde bulundu. İsrail basını ise Trump'ın ziyaretinin Ankara’ya stratejik avantaj sağlayacağı ve bu durumun en fazla Yunanistan ve İsrail’de rahatsızlık yaratacağı ifade edildi.

#2
Foto - Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

Yunanistan merkezli Banking News, "En büyük kazanan Erdoğan" başlıklı analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti ve NATO Zirvesi'nin Türkiye açısından önemli stratejik kazanımlar doğurabileceğini yazdı. Analizde, İsrail-İran savaşının ardından değişen jeopolitik dengelerin Türkiye'nin, hem ABD hem de Avrupa karşısındaki pazarlık gücünü önemli ölçüde artırdığı savunuldu.

#3
Foto - Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

"JEOPOLİTİK DENGELER TÜRKİYE'NİN LEHİNE" Analizde, son yıllardaki en avantajlı NATO zirvelerinden birinin Türkiye'de düzenlendiği belirtilerek, Orta Doğu'da değişen güvenlik mimarisi ile Avrupa'nın artan savunma ihtiyacının Ankara'yı vazgeçilmez bir aktör haline getirdiği ifade edildi.

#4
Foto - Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

Washington'un yeni bölgesel güvenlik düzeni için Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu, Avrupa Birliği'nin ise savunma sanayisi ve Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle Ankara ile iş birliğini artırmak istediği kaydedildi. "Her şey Türkiye'nin lehine." değerlendirmesinde bulunan Banking News, "ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere Ankara'ya sadece Erdoğan için gittiğini söyledi. Bu da Türkiye açısından küçük ama sembolik bir zafer." ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE VURGUSU KAAN savaş uçağı programında kullanılacak F110 motorlarının satışı ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk yeni savunma tedarik mekanizmasına dahil edilmesinin Ankara açısından önemli kazanımlar olacağı ifade edildi. Ankara'nın Rusya'nın güney kanadında yer alması, Kafkasya ve Orta Doğu'ya uzanan etkisi, İran ile sınırı bulunması ve İstanbul ile Çanakkale Boğazları'nı kontrol etmesinin NATO açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Türkiye'nin Moskova, Tahran ve Şam ile iletişim kanallarını açık tutabilen nadir NATO ülkelerinden biri olduğu vurgulanırken Erdoğan'ın siyasi tecrübesine de dikkat çekildi.

#6
Foto - Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

"YUNANİSTAN VE İSRAİL KAYGILI" Banking News, Ankara Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin önemli kazanımlar elde etmesi halinde bunun en fazla Yunanistan ve İsrail'de rahatsızlık yaratacağını öne sürdü. Analizde, Avrupa'nın, ABD'nin ve Türkiye'nin yeni süreçten kazançlı çıkabileceği belirtilirken, aynı durumun Yunanistan ve İsrail için geçerli olmayacağı ifade edildi. Türkiye'nin NATO içindeki stratejik öneminin giderek arttığı belirtilerek, Ankara'nın elde edeceği kazanımların NATO'nun güçlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

#7
Foto - Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

GR TIMES: ZİRVENİN EN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİ Yunan haber sitesi GR Times, ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretini ve NATO Zirvesi'ni geniş şekilde ele aldı. Haberde iki lider arasındaki görüşme, zirvenin en önemli anlarından biri olarak kaydedildi. GR Times, görüşmenin ana gündem maddesinin Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden entegrasyonu olduğunu vurguladı. Haberde bu gelişmenin bölgedeki savunma dengesini yeniden şekillendirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Yunan sitesi, Ankara'nın zirveye ev sahipliği yapmasının özel bir önem taşıdığını aktardı. İki liderin özel görüşmesinin ikili ilişkilerin seyrini belirleyeceği kaydedilirken, Washington'un ittifakın ihtiyaçları ile Erdoğan'ın stratejik hedefleri arasında denge kurmaya çalıştığı ifade edildi. Zirvede alınacak kararların NATO'nun önümüzdeki dönemdeki savunma mimarisini belirleyeceği vurgulandı. Tel Aviv merkezli Times Of Israel gazetesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti sırasında Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışına destek vermesinin beklendiği aktarıldı. Kaynaklar, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne destek vermesi halinde bu adımın, Erdoğan'a bugüne kadar verdiği en önemli siyasi desteklerden biri olacağını ifade etti. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'ın, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sık sık övgüyle söz ettiği Erdoğan ile ilişkilerini ikinci başkanlık döneminde daha da güçlendirdiği belirtildi.

#8
Foto - Atina ve Tel Aviv’de Ankara Zirvesi paniği: En büyük kazanan Erdoğan

İSRAİL'DE GÖZLER ANKARA'DA Tel Aviv merkezli Times Of Israel gazetesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti sırasında Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışına destek vermesinin beklendiği aktarıldı. Kaynaklar, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne destek vermesi halinde bu adımın, Erdoğan'a bugüne kadar verdiği en önemli siyasi desteklerden biri olacağını ifade etti. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'ın, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sık sık övgüyle söz ettiği Erdoğan ile ilişkilerini ikinci başkanlık döneminde daha da güçlendirdiği belirtildi.

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