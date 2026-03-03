  • İSTANBUL
Gündem
15
Yeniakit Publisher
Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

Bütün dünya savaşa Ortadoğu'daki savaşa kilitlenmişken, Türkiye gündemi yoğun saatler yaşıyor.

1
#1
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

Bu süreçte seçmenin nabzı anketlerle tutuluyor. Asal Araştırma da son anketinde, seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini araştırdı.

#2
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

Katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istedikleri isim sorulmuştur. (Açık uçlu soru)

#3
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTERSİNİZ?

#4
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

FİKRİM YOK/CEVAP YOK: %3.8

#5
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

DİĞER : %2.0

#6
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

YAVUZ AĞIRALİOĞLU : %1.6

#7
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

FATİH ERBAKAN : %1.8

#8
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

ÜMİT ÖZDAĞ : %2.1

#9
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU : %3.0

#10
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

ÖZGÜR ÖZEL : %5.0

#11
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

SELAHATTİN DEMİRTAŞ : %5.5

#12
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

EKREM İMAMOĞLU : .8

#13
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

MANSUR YAVAŞ : !.0

#14
Foto - Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!

RECEP TAYYİP ERDOĞAN : 6.4

