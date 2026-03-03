Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor!
Bütün dünya savaşa Ortadoğu'daki savaşa kilitlenmişken, Türkiye gündemi yoğun saatler yaşıyor.
Bu süreçte seçmenin nabzı anketlerle tutuluyor. Asal Araştırma da son anketinde, seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini araştırdı.
Katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istedikleri isim sorulmuştur. (Açık uçlu soru)
ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTERSİNİZ?
FİKRİM YOK/CEVAP YOK: %3.8
DİĞER : %2.0
YAVUZ AĞIRALİOĞLU : %1.6
FATİH ERBAKAN : %1.8
ÜMİT ÖZDAĞ : %2.1
MÜSAVAT DERVİŞOĞLU : %3.0
ÖZGÜR ÖZEL : %5.0
SELAHATTİN DEMİRTAŞ : %5.5
EKREM İMAMOĞLU : .8
MANSUR YAVAŞ : !.0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN : 6.4/ kaynak: haber7
