Kuzey Kore de savaşa dahil oluyor! “Onları yok etmek için tek füzemiz yeter” diyerek gözdağı verdiler
Orta Doğu’daki yangın giderek büyürken, dünyanın en kapalı ve saldırgan gücü Kuzey Kore’den savaşa doğrudan müdahil olma sinyali geldi.
ABD ile olan ezeli rekabetiyle tanınan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İran’a açık destek vererek İsrail’i haritadan silme tehdidinde bulundu.
Tahran yönetiminin talep etmesi halinde ellerindeki en gelişmiş füzeleri bölgeye sevk etmeye hazır olduklarını belirten Kim, "Onları yok etmek için tek bir füzemiz yeterli" diyerek korkunç bir iddiada bulundu.
Bu çıkış, Washington ve Tel Aviv hattında nükleer gerilimin tırmanabileceği endişesiyle alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Kuzey Kore’nin bu teklifi, zaten barut fıçısına dönen bölgeye sofistike balistik sistemlerin girmesi ve savaşın bir dünya savaşı boyutuna evrilmesi riskini taşıyor.
Kim’in açıklamaları, uluslararası toplumda "Tahran-Pyongyang şer ekseni resmen kuruluyor mu?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Tüm dünyanın gözü, köşeye sıkışan İran yönetiminin bu "tehlikeli" teklife ne yanıt vereceğine kilitlenmiş durumda.
