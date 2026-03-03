Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sadettin Saran’ı şoke eden karar! “Buna izin veremeyiz” deyip reddettiler
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Antalyaspor deplasmanı öncesinde gerçekleştirmek istediği geleneksel okul ziyareti planı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın engeline takıldı. Her deplasman maçında öğrencilerle buluşmayı adet haline getiren Saran ve yönetim kurulu ekibine, bakanlık tarafından "izin verilmediği" öğrenildi. Bakanlığın bu beklenmedik olumsuz yanıtı sonrası program iptal edilirken, kararın gerekçesi spor ve eğitim camiasında merak konusu oldu.