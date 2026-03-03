  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sadettin Saran’ı şoke eden karar! "Buna izin veremeyiz" deyip reddettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sadettin Saran’ı şoke eden karar! “Buna izin veremeyiz” deyip reddettiler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Antalyaspor deplasmanı öncesinde gerçekleştirmek istediği geleneksel okul ziyareti planı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın engeline takıldı. Her deplasman maçında öğrencilerle buluşmayı adet haline getiren Saran ve yönetim kurulu ekibine, bakanlık tarafından "izin verilmediği" öğrenildi. Bakanlığın bu beklenmedik olumsuz yanıtı sonrası program iptal edilirken, kararın gerekçesi spor ve eğitim camiasında merak konusu oldu.

1
#1
Foto - Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sadettin Saran’ı şoke eden karar! "Buna izin veremeyiz" deyip reddettiler

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalya spor ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

#2
Foto - Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sadettin Saran’ı şoke eden karar! "Buna izin veremeyiz" deyip reddettiler

Her deplasman maçının öncesinde olduğu gibi Antalya'da da okul ziyareti gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu kez beklemediği bir engel ile karşı karşıya kaldı.

#3
Foto - Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sadettin Saran’ı şoke eden karar! "Buna izin veremeyiz" deyip reddettiler

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Saran'ın yönetim kurulu ekibi ile birlikte gerçekleştireceği okul ziyareti talebine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından izin verilmedi. Bakanlığın olumsuz yanıtı sonrası planlanan ziyaretlerin yapılamadığı dile getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Başka işin i yok yoksa devşirme niyedinmi var sen sıtattaki cocuklari kandir

samsad

YAMUĞA DİK DURUŞ BAKAN ADAM GİBİ A
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
