SON DAKİKA
Dünya
ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcuların hareketi olay oldu!
ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcuların hareketi olay oldu!

İran Kadın Milli Futbol Takımı, Güney Kore ile oynanan Asya Kupası öncesi seremonide ulusal marşı söylemedi.

Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcuların hareketi olay oldu!

Avustralya’da başlayan 2026 Kadınlar Asya Kupası, dikkat çeken anlara sahne oldu. Turnuvaya savaşın gölgesinde katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı, turnuvanın ilk maçında Güney Kore'yle karşı karşıya geldi. Mücadele başlamadan önce seramoniye çıkan İranlı kadın sporcular, milli marş sırasında sessiz kaldı.

Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcuların hareketi olay oldu!

KADIN FUTBOLCULAR MİLLİ MARŞI OKUMADI İran'daki rejimi protesto etmek için milli marşı söylemeyen İranlı kadın sporcuların o anları objektiflere yansıdı.

Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcuların hareketi olay oldu!

Öte yandan İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcuların hareketi olay oldu!

SALDIRILAR SÜRÜYOR İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcuların hareketi olay oldu!

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü./ kaynak: ensonhaber

Vatandaş

Bunları vatana ihanetten idam etmeleri gerekir. Iranda onlarca kız çocuğunu katledenlere şirin gözükmek için yapmayacakları alçaklık yok

Ali

Sayın Cumhurbaşkanımıza nefretle bakan voleybolcu kadını andırıyorlar.
