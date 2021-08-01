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Medya
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TRT'den Barbaroslar hamlesi!

2021-08-01 08:14:06
TRT'den Barbaroslar hamlesi!

TRT1'de yeni sezonda ekranlara gelecek olan dönem dizisi Barbaroslar merakla bekleniyor.

#1
Foto - Bilindiği üzere dizinin çekimlerine başlandı. Süper bir plato kuruldu. Dizi için artık Eylül ayı bekleniyor.

Bilindiği üzere dizinin çekimlerine başlandı. Süper bir plato kuruldu. Dizi için artık Eylül ayı bekleniyor.

#2
Foto - Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine geçtiğimiz günlerde Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı atanmıştı.

Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine geçtiğimiz günlerde Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı atanmıştı.

#3
Foto - Mehmet Zahid Sobacı'dan dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Sobacı ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Zahid Sobacı'dan dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Sobacı ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

#4
Foto - Sobacı yaptığı açıklamada,

Sobacı yaptığı açıklamada, "TRT Uluslararası Film Platolarını alanında en iyi noktaya taşımak için mesai arkadaşlarımızla bir gelecek vizyonu çizdik. Ülkemizin uluslararası sektördeki ilerleyişini, Barbaros kardeşlerin hikâyesini anlatacağımız dizimizin değerli oyuncularıyla değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yapılan ziyaret diziyi bekleyen takipçileri tam anlamıyla heyecanlandırdı.

Yapılan ziyaret diziyi bekleyen takipçileri tam anlamıyla heyecanlandırdı.

#6
Foto - Öte yandan Barbaroslar dizisinin haftanın hangi günü ekranda yer alacağı resmi olarak açıklanmadı. Fakat TRT1 takipçileri Çarşamba ya da Cuma günü yayınlanacağını düşünüyor.

Öte yandan Barbaroslar dizisinin haftanın hangi günü ekranda yer alacağı resmi olarak açıklanmadı. Fakat TRT1 takipçileri Çarşamba ya da Cuma günü yayınlanacağını düşünüyor.

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