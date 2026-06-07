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Dost Özbekistan'dan Türkiye'ye karşı tartışmalı hamle: Herkes 'neler oluyor' demeye başladı
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Dost Özbekistan'dan Türkiye'ye karşı tartışmalı hamle: Herkes 'neler oluyor' demeye başladı

Kazakistan'ın Rumlarla kurduğu yakın ilişki ve anlaşmalar gündemdeki yerini korurken bu kez Özbekistan'dan tartışmaları alevlendirecek bir çıkış geldi.

#1
Foto - Dost Özbekistan'dan Türkiye'ye karşı tartışmalı hamle: Herkes 'neler oluyor' demeye başladı

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Sayidov Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile bir araya geldi.

#2
Foto - Dost Özbekistan'dan Türkiye'ye karşı tartışmalı hamle: Herkes 'neler oluyor' demeye başladı

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov, ''Kombos ile Taşkent’te bir araya gelmekten memnuniyet duydum'' ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Dost Özbekistan'dan Türkiye'ye karşı tartışmalı hamle: Herkes 'neler oluyor' demeye başladı

Güney Kıbrıs ile ilişkilerin daha da geliştirilmesini ele aldıklarını söyleyen Saidov, ''Özellikle ticaret ve yatırım, ulaşım ve lojistik alanlarında iş birliğinin genişletilmesine, iş çevreleri arasındaki bağların güçlendirilmesine ve ortak girişimlerin hayata geçirilmesi fırsatlarının değerlendirilmesine özel önem verdik'' dedi.

#4
Foto - Dost Özbekistan'dan Türkiye'ye karşı tartışmalı hamle: Herkes 'neler oluyor' demeye başladı

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Kıbrıs'ta Türkiye'yi işgalci olarak tanımlayan ve KKTC'nin haklarını gasp etmeye kalkan Rumlarla son dönemde kurduğu yakın ilişkiler dikkat çekmeye başladı. Uzmanlar, önce İsrail şimdi de Rumlarla anlaşmalar yapan dost devletlerin kamuoyunun tepkisini çekmeye başladığını belirtiyor.

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