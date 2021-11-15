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Medya
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TRT1'den Barbaroslar için yeni karar!

2021-11-15 09:53:50
TRT1'den Barbaroslar için yeni karar!

TRT1 ekranlarında perşembe günleri yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde yeni bir hazırlık dönemi başladı.

#1
Foto - Dizide reyting sonuçlarının iyi olmasına rağmen beklendiği kadar iyi bir geri dönüş alınamadı.

Dizide reyting sonuçlarının iyi olmasına rağmen beklendiği kadar iyi bir geri dönüş alınamadı.

#2
Foto - Bunun üzerine hatırlanacağı üzere dizide yönetmen, ardından görüntü yönetmeni ve hikaye değişiklikleri yapıldı.

Bunun üzerine hatırlanacağı üzere dizide yönetmen, ardından görüntü yönetmeni ve hikaye değişiklikleri yapıldı.

#3
Foto - Bu yeniliklere bir yenisi daha eklendi.

Bu yeniliklere bir yenisi daha eklendi.

#4
Foto - Diziye yeni bir karakter dahil oldu. Yeni karakterin ismi Meryem.

Diziye yeni bir karakter dahil oldu. Yeni karakterin ismi Meryem.

#5
Foto - Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'nda Meryem rolünü Cemre Gümeli oynayacak.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'nda Meryem rolünü Cemre Gümeli oynayacak.

#6
Foto - Meryem karakterinin gelişi ile birlikte Hızır'ın da farklı bir yöne doğru ilerlemesi amaçlanıyor.

Meryem karakterinin gelişi ile birlikte Hızır'ın da farklı bir yöne doğru ilerlemesi amaçlanıyor.

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