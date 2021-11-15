2021-11-15 09:53:50 TRT1'den Barbaroslar için yeni karar!
TRT1 ekranlarında perşembe günleri yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde yeni bir hazırlık dönemi başladı.
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TRT1 ekranlarında perşembe günleri yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde yeni bir hazırlık dönemi başladı.
Dizide reyting sonuçlarının iyi olmasına rağmen beklendiği kadar iyi bir geri dönüş alınamadı.
Bunun üzerine hatırlanacağı üzere dizide yönetmen, ardından görüntü yönetmeni ve hikaye değişiklikleri yapıldı.
Bu yeniliklere bir yenisi daha eklendi.
Diziye yeni bir karakter dahil oldu. Yeni karakterin ismi Meryem.
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'nda Meryem rolünü Cemre Gümeli oynayacak.
Meryem karakterinin gelişi ile birlikte Hızır'ın da farklı bir yöne doğru ilerlemesi amaçlanıyor.
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