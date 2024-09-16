Tripolis'in en prestijli yapısı! Ziyarete açılıyor

“2020 yılında kazı çalışmalarıyla başlayan Anıtsal Çeşme'de geçtiğimiz 4 yıl boyunca daha çok biz belgeleme çalışmalarıyla uğraştık. Çeşme yaklaşık 31 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 15 metrelik bir yüksekliğe sahip. Dolayısıyla Tripolis'te meydana gelen büyük depremlerin ardından Çeşme'nin bu 3 katı hemen önümde bulunan havuzun içine yıkılmış durumda. Buradan biz yaklaşık bin civarı mermer blok bulduk. Dolayısıyla bunların tanımlanması ve belgelenmesi büyük bir süreç. Şuanda da çalışmalar bu yönde devam ediyor”