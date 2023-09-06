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Spor
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Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

2023-09-06 14:43:40
Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Her iki takım bu sezon yaptığı takviyelerle büyük takdir toplamıştı. Kadrosunu yıldızlarla dolduran ezeli rakipler, transferde birçok kez de karşı karşıya gelmişti. Bu rekabette kazanan bazen Galatasaray bazen de Fenerbahçe olmuştu. İki kulübün, transferde sezon finaline girilmişken yeniden aynı futbolcuya talip oldukları öğrenildi.

#1
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Ezeli rakipler özellikle yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getirdi.

#3
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Hem sarı lacivertliler hem de sarı kırmızılılar birbirinden yıldız futbolcuları transfer etti.

#4
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Yaptıkları hamlelerle taraftarlarını memnun etmeyi başaran iki kulüp, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sıcak saatler yaşıyor.

#5
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Her iki takım da yaz transfer döneminde birçok futbolcu için karşı karşıya gelmişti.

#6
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Bazı isimlerin transferinden Fenerbahçe, bazı futbolcuların transferinden de Galatasaray galip ayrılmıştı.

#7
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Transferde sezon finaline girilirken iki takımın yeniden karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.

#8
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.

#9
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

İşte ayrıntılar...

#10
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Footballinsider'da yer alan habere göre, West Ham United, Fenerbahçe ve Galatasaray, Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak istiyor.

#11
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Şu anda serbest konumda bulunan 30 yaşındaki yıldızın, yaz aylarında West Ham ile yaptığı antrenmanlarda etkileyici bir performans sergilediği belirtildi.

#12
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Ancak Lingard'ın henüz Londra ekibinden resmi bir teklif almadığı vurgulandı.

#13
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Haberde ayrıca Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, İngiliz oyuncu için bir hamle yapmayı düşündükleri bildirildi.

#14
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

West Ham'ın Lingard için resmi bir teklifte bulunmaması durumunda yeni adresinin Türkiye olacağı kaydedildi.

#15
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Başarılı orta saha geçen sezon Nottingham Forest'ta 20 maçta görev almıştı.

#16
Foto - Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Lingard bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

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