Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Bakalım şimdi ne olacak?

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Her iki takım bu sezon yaptığı takviyelerle büyük takdir toplamıştı. Kadrosunu yıldızlarla dolduran ezeli rakipler, transferde birçok kez de karşı karşıya gelmişti. Bu rekabette kazanan bazen Galatasaray bazen de Fenerbahçe olmuştu. İki kulübün, transferde sezon finaline girilmişken yeniden aynı futbolcuya talip oldukları öğrenildi.